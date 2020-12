De Helena Bonham Carter para las solteras que pasan de 35 años...

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz inglesa Helena Bonham Carter, reconocida por interpretar a la princesa “Margaret” en la serie de Netflix “The Crown”, compartió consejos con sus seguidores para apaciguar "la soledad” durante el confinamiento en Reino Unido y que la han ayudado bastante a ella misma.

"Tengo amigas que han cumplido los 35 y sienten que tienen que encontrar un hombre o tener un bebé, pero todos deberíamos renunciar a marcarnos esos objetivos", comentó en un audiovisual.

Luego agregó: "Cada persona evoluciona a su ritmo; sucede lo mismo con los niños, que aprenden a caminar a diferentes edades. Yo tengo casi 55 años y aún no he madurado".

Entre sus consejos figuran comprarse un vibrador y una manta pesada que sustituya los brazos.

"Luego no hagas nada, cuando el mundo se vuelve loco, cuando estás en estado de shock por el motivo que sea, no hagas nada. No te muevas, olvídate del progreso y limítate a existir y fíjate como objetivo tomarte un te por la tarde, pero nada más ambicioso que eso”.

Helena también se compadeció con todas aquellas mujeres que serán interrogadas más que nunca en las reuniones familiares acerca de su estado sentimental y el progreso de sus vidas, por lo que una mala respuesta las puede hacer ver como fracasadas.

"Las mujeres nos echamos la culpa a nosotras mismas muy a menudo, pero lo cierto es que este año ha sido muy complicado. Aunque la necesidad agudiza el ingenio y siempre hay formas de seguir conociendo a nuevas personas", señaló.

+Sus acciones

Hace algunos años, la británica confesó que no encajaba en los estándares de belleza de Hollywood, la razón por la cual siempre figura en la lista de las peores vestidas de las premiaciones, pero eso le tiene sin cuidado, pues goza de ser auténtica y muy real.

“Cuando era más joven estaba siempre a dieta, obsesionada con mi imagen y todo eso. Pasado el tiempo, te cansas de estar constantemente intentando encorsetarte en una cierta imagen. Ahora prefiero tener curvas. Me ha llevado tiempo contar con la suficiente confianza para entender que soy una mujer y no obsesionarme por lo que otros piensan acerca de mi apariencia. Ahora no me preocupo por ese corsé que impone que, por ser actriz, tienes que ser una sex-symbol”, aseguró la estrella para la revista Celebrities.

La actriz inglesa lanzó un mensaje festivo para una app de citas británica.

El reciente estudio de la compañía Bumble (aplicación para conseguir citas) demostró que el 70 por ciento de las personas solteras reconoce que la actual pandemia del coronavirus ha repercutido negativamente en su vida amorosa, por lo que, si antes resultaba difícil encontrar pareja para los días festivos, ahora lo es aún más.