RC La Sensación presenta tema de corte romántico

Santo Domingo, RD

El novel exponente urbano RC La Sensación, aborda el reggaetón romántico en su nuevo tema “Disimulando”, que cuenta con un video que ya está disponible en YouTube. Este material audiovisual en poco tiempo ha alcanzado cerca de 500 mil reproducciones y cientos de comentarios de un público de todas partes del mundo.

El artista apostó en este tema al sentimiento entre dos amantes que la distancia ha separado, pero que aún quieren, aunque disimulen, estar juntos:

“Y me arrepiento, cuando llega la noche y yo no te tengo… cuando miro la luna siempre te pienso. Otra madrugada en que tú no te encuentras, otra noche que mi alma se lamenta, dime si tú estás feliz como aparentas”, dice esta canción que marca un estilo distinto dentro del género.

RC La Sensación viene del éxito con sus temas “Dándole”, y “Fireball”, los que fueron una sensación no solo en la radio, sino también en las redes sociales, donde se viralizaron muchos bailes del público con sus canciones.

Al igual que muchos jóvenes dominicanos, RC La Sensación a muy temprana edad optó por el béisbol, deporte en el que tenía un gran desempeño, lo que le aseguraba un lugar en las grandes ligas. Sin embargo, la vida descubrió otro gran talento que de igual manera le apasionaba. Fue cuando incursionó en el freestyle callejero, y aunque esto no fuera inicialmente su propósito, sin tenerlo previsto conoció importantes personalidades del género urbano quienes lo encaminaron por las sendas de la música, y así inició su carrera musical.

Actualmente RC La Sensación trabaja bajo el sello de "Yo Yais Music LLC", y estará promoviendo este nuevo tema en los más importantes medios nacionales. "Disimulando" está disponible en su canal oficial de YouTube y plataformas digitales de música.