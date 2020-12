Taylor Swift anuncia nuevo disco sorpresa

EUROPA PRESS

Madrid

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer. Tras publicar por sorpresa, el pasado julio, su aplaudido disco 'Folklore', ahora la diva de Pensilvania ha anunciado su segundo álbum de este 2020... y también lo ha hecho sin previo aviso.

En la medianoche del 11 de diciembre, saldrá publicado su noveno trabajo de estudio, 'Evermore', que ya tiene primer single, 'Willow', cuyo videoclip saldrá publicado a la vez que el disco.

Ha sido en redes sociales donde ha revelado la segunda sorpresa que tenía para este año, que lo cierra a lo grande. "Para decirlo claramente. No podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de una forma más poética, es una sensación semejante a la de estar varados en los límites de un bosque de folclore y tuviéramos una elección: dar la vuelta y regresa o ir más allá, hacia lo frondoso de esta música. Decidimos adentrarnos en ella", declara.

Poco antes de que el álbum salga a la venta, Swift iniciará una sesión en directo en YouTube para responder preguntas sobre el álbum, al que califica de "hermano" de 'Folklore'. Al hablar en plural sobre la composición del disco, la cantante menciona de forma indirecta a sus colaboradores en la producción del proyecto, como los coescritores y coproductores Jack Antonoff y Aaron Dessner.

'Evermore' incluirá también un tema con Haim, titulado 'No Body, No Crimen' y un dueto con Bon Iver como canción principal, con la que cerrará la edición estándar del álbum. En total, habrá 15 temas en la versión básica, cifra que aumenta a 17 en la edición deluxe.

"Nunca había hecho esto antes", añade Swift en el hilo que ha escrito en Twitter. "Anteriormente, siempre he tratado los álbumes como momentos únicos y pasé a planificar el siguiente tras el lanzamiento de un proyecto. Había algo diferente en 'Folklore'. Al realizarlo, sentí que, en lugar de despedirme de ello y continuar, volvía", explica.

"Me encantó la manera de escapar que encontré en estas fábulas imaginarias o no. Me fascinó la manera en que acogieron los paisajes oníricos, las tragedias, las épicas historias de amores perdidos o de reencuentros. Así que seguí escribiendo sobre ello", añade. 'Evermore' sale a la venta en las vísperas del 31 cumpleaños de Swift, que los cumplirá este domingo 13 de diciembre.