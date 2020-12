Bad Bunny cumple el sueño de Benito: “Yo lo soñé, yo lo sentí. Yo siempre lo supe"

Redacción de Entretenimiento

Benito Antonio Martinez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, está infinitamente feliz y así lo dejó saber en su cuenta de Instagram al postear una foto de el cuándo era un pequeño y estaba cantando en un escenario frente a un público. Hoy en día ha cumplido su sueño de la infancia y se ha convertido en un gran artista conocido a nivel mundial.

“Yo lo soñé, yo lo sentí. Yo siempre lo supe, no tengo palabras, solo gracias, gracias, gracias”, escribió el puertorriqueño en su cuenta de Instagram, como una forma de agrader a sus fanáticos por ayudarle a cumplir su sueño.

Bad Bunny, el cantante puertoriqueño del momento, ha hecho historia gracias a su talento musical y así lo demostró al pocionarse en las primeras posiciones a nivel mundial con su éxito “Dakiti” y su álbum lanzado recientemnte “El Ultimo Tour del Mundo”, una producción mas oscura y sentimental.

"El conejo malo" alcanzó recientemente un reconocimiento muy importante y es que “El Ultimo Tour del Mundo” se convirtió en el primer álbum en español en conseguir el primer lugar de la lista Bilboard en Estados Unidos, lugar que solo habían ocupado dos producciones con canciones en español Selena Gómez con “Dreaming of You” y Anconra de Il Divo, pero ninguno era enteramente latino o hispano, hasta ahora.

En una entrevista Benito habló de lo que significaba su nuevo proyecto musical y contrario a lo que todos pensaban que se retiraría de la música, Bad Bunny dijo que el álbum tenia mas sentimiento que los demás que había trabajado y que se inspiró en la pandemia.

“Este disco es más sentimiento. Es más tristeza y con el corazón roto. Está oscuro. Pero con sentimiento. Me encanta. Es como una parte de mí. No es mi última gira mundial. Es la última gira mundial de cualquier artista. Después de esta gira, el mundo se acaba”, dijo el artista a Telemundo.

Bad Bunny también reveló que en los días de cuarentena lo estaban haciendo perder la cordura y entonces fue a la música lo que le salvo y le ayudo a salir de esos malos ratos.

“Mirando el mundo, todo se parece a 'The Walking Dead'. 100 % este álbum ayudó a mi salud mental. Esto es como, un alivio para mí porque me pusieron en cuarentena, lo único que tenía era la música, y eso me mantuvo vivo como digo yo".