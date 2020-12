Francois Bahuaud: el músico que Francia le regaló a República Dominicana, donde entregó su vida

Redacción de Entretenimiento

República Dominicana recibió de Francia a uno de sus hijos musicales más admirados aquí: el reconocido violonchelista Francois Bahuaud, quien murió este domingo, dejando más de seis décadas de enseñanzas y aportes a la música.

“Acabamos de recibir la triste noticia de la partida del querido, admirado maestro Franc¸ois Bahuaud. Nos conmueve profundamente perder a uno de los mu´sicos y artistas que ma´s han entregado a República Dominicana”, publicó la Fundación Sinfonía al dar a conocer la información.

Bahuaud llegó a estos rincones del Caribe en 1956 para agrandar la Orquesta Sinfónica de la entonces Ciudad Trujillo.

Francois pertenecía al Ensemble Orchestral de París cuando una comunicación apareció en el pasillo de salida de la Salle Gaveau, donde tocaba siempre.

La información estaba firmada por el embajador dominicano, Tulio Franco, quien pedía la contratación de 16 jóvenes músicos franceses para agrandar la Orquesta Sinfónica de Ciudad Trujillo.

"Con un interés particular por conocer el trópico, fui al otro día a sacar fotografías de todos mis títulos (no existía todavía la fotocopia). Conseguí además dos cartas firmadas por directores musicales con los cuales había tocado varias veces y envié todo en un sobre manilla a la dirección de la Embajada Dominicana en París", recordaba Francois en una entrevista en el periódico Hoy, en agosto del 2006.

+ La carta que lo trajo al país

Al regresar de una gira de un mes por Alemania con un trío de cámara, encontró un sobre a su nombre proveniente del embajador Tulio Franco Franco.

"Me presenté lo más pronto posible a su oficina, donde me recibió con un calor humano increíble. Hablaba francés perfectamente (personalmente, yo no dominaba nada del español, habiendo estudiado solamente inglés y alemán en el colegio)", rememoraba.

Entonces se anunció "con mucha expresividad" que lo habían contratado para un puesto de violoncello en la Orquesta Sinfónica de República Dominicana.

"Antes de terminar la semana, mi boleto de avión (1ª clase) Paris-Nueva York-Ciudad Trujillo, estaba en las oficinas de Panamerican Airlines. Un avión más pequeño me trajo al aeropuerto General Andrews de la capital", indicaba.

Era el 15 de enero del 1956. "Cuando abrieron la puerta de la nave, el sol tropical y el cielo azul me dieron la bienvenida. Olvidé en seguida el frío de mi país. Me integré de una vez a la OSN, sintiéndome a gusto con mis nuevos compañeros".

Al mes, conoció en la calle El Conde a la novia dominicana con quien se casó, permaneciendo seis décadas juntos, y el resultado de ese amor: dos hijas, ya casadas, y cinco nietos.

Francois Bahuaud se definía como un ser humano muy sencillo, que nunca se sintió más que nadie, "pensamiento de difícil explicación en el medio artístico de cualquier pais del mundo".

Para él la sencillez significaba que "siempre, en materia de arte, se puede aprender y rectificar. Desde el tiempo de mi formación musical e instrumental en mi país, Francia, mis profesores me enseñaron ese concepto".

Francois tocó como solista desde su juventud y después, en Santo Domingo, siendo cellista principal y en Puerto Rico, con el mismo cargo.

Perteneció a la Orquesta del Festival Casals durante tres años, tuvo la oportunidad de participar en un Masterclass con el famoso cellista ruso Rostropovich, que había viajado a Puerto Rico como solista invitado.

Como compositor, ganó en el 1998 el Premio Nacional de Música José Reyes, otorgado por la Secretaria de Educación y Cultura.

El gobierno dominicano lo condecoró con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, Grado de Caballero, y el gobierno francés con la Orden Nacional al Mérito.

Durante su vida se mantuvo componiendo y tocando con su grupo Ars Nova, el cual formó en el 1966, con algunos compañeros de la OSN.

Hace más de dos décadas se jubiló como director asociado de la Sinfónica hace ya algunos años, pero su vínculo con la buena música siguió vigente hasta su muerte.