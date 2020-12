¡Un alivio!: Urbanos salen a tocar fiestas en ciudades de Estados Unidos

Enrique Medina

Santo Domingo, RD

Al mal tiempo buena cara. En estas navida­des, en medio del fatídico co­ronavirus, los urbanos loca­les están tratando de que su “puerquito asado” no esté vacío. Desde hace dos me­ses una parte de los expo­nentes ya encontró palear su crisis económica ante el cierre de discotecas y cen­tros de diversión, conse­cuencia de las medidas im­puestas por las autoridades para controlar la expansión del covid-19.

Al menos los que tienen visa americana comenza­ron a sentir un alivio econó­mico. Y es que resulta que al no estar cerradas algu­nas de las plazas en territo­rio estadounidense,varios exponentes son contratados por promotores y realizado­res de evento radicados en Estados Unidos.

Entre los intérpretes que se les ve con frecuencia via­jando a tocar fiesta sola­mente los fines de semana están Ceky Vicini, El Mayor Clásico, Chimbala, Secreto, La Insuperable y Lápiz Con­ciente. Hay más que no pu­dieron ser verificados.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Según repor­tes de los mismos artistas, no todos los eventos han sido exitosos, puesto que el público en ocasiones no acude a los lugares convo­cados por temor al corona­virus.

Testimonio

“De diez fiestas que me contratan se me caen al me­nos cinco porque la gente no está yendo a lugares y mira la pegada que yo ten­go, pero no por eso uno tie­ne que desanimarse por­que la cosa está difícil y hay que buscarse el peso ya sea como sea”, dijo uno de los cantantes que más es­tán viajando a realizar fies­tas y que pidió reserva de su nombre.

Estados Unidos es la úni­ca plaza que se mantiene abierta para la música do­minicana, ya que en Europa estos eventos se mantienen prohibidos.

No valen lo que cuesta

“Lo malo de todo esto pa­ra el colmo es que cuando te llaman y te contratan por quince ó veinte mil dólares, que es lo que a uno tienen que darle, solo te están pa­gando 10 mil dólares. Y la­mentablemente uno tiene que cogerlo porque no te puedes dejar morir de ham­bre”, reveló el informante.

Con el anuncio que hizo el gobierno de extender el toque de queda hasta el 22 de diciembre, algunos artis­tas tienen la esperanza de que las discotecas sean re­abiertas al menos hasta el año entrante para así no te­ner que salir del país y ga­narse unos cuantos pesos, además de estar con sus se­res queridos, a quienes tam­bién quieren agradar

