Televisión: Los movimientos de un canal a otro siguen imparables

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Los cambios de programas de un canal a otro no se detienen en este último tramo del año. Después de algunos tan significativos como la salida de “Pégate y Gana con El Pachá” de Co­lor Visión a Teleradio Amé­rica (canal 45), y que en sustitución entrara el pro­grama “La Guerra de los Sexo”, el santiaguero Nel­son Javier “El Cocodrilo” entra a esa lista de movi­mientos televisivos.

“El Cocodrilo” hizo una sorpresiva despedida de sus espacios “El Show de Nel­son” y “Casi las 12” del ca­nal 25, después de 23 años en el aire.

Evidentemente emoti­vo, “El Cocodrilo” al expre­sar sus palabras de despedi­da reveló que había enviado una carta a los dueños del canal 25, y que al no reci­bir respuesta dio por enten­dido que lo expuesto en esa misiva no le importaba a los propietarios.

“Hoy es nuestro último programa en esta platafor­ma”, empezó contando El Cocodrilo.

Luego agregó: “Le envia­mos una carta a la distingui­da plataforma y no nos han contestado. No le importa­mos a esta plataforma. Esto no es un pleito, esto es una despedida con cariño...”.

El también productor de “Buenas noches TV” aclaró que no debe dinero al canal 25: “Por si las moscas quie­ren decir que yo me voy de aquí debiendo dinero es to­talmente negativo, y si le debo un peso que me lo ha­gan saber para pagarlo por­que yo no le he vendido ho­ras a nadie; a mí es que me han vendido mis horas y no se me ha dado la recompen­sa de lo mismo. Nosotros aquí sobramos, y como so­bramos, nos vamos”. El co­municador, quien es una de las figuras más importantes de la televisión dominica­na y, a su vez, de Santiago, informó que “El Show de Nelson” comenzará el lunes 7 de diciembre de 12:00 a 1:30 de la tarde por Tele­unión 16.

La salida de El Pachá

El pasado sábado 31 de octubre, después de 9 años de transmisión ininterrum­pida, Frederick Martínez (El Pachá) decía adiós a su casa, en Color Visión.

Ese día el controversial animador hasta se hizo su propio homenaje, y anunció que su salida se debía a los cambios de horarios de la programación por la trans­misión del año escolar.

El Pachá también apro­vechó que se mudaba a Te­leantillas, canal 2 y que to­do estaba listo para que el siguiente sábado sus segui­dores los buscarán por el canal 2. A medida que pa­saron los días, aparente­mente, no pudo cerrar la negociación.

La sorpresa fue cuando “El Pachá” informó que en realidad su programa iría por Teleradio América, ca­nal 45, de UHF.

“Desde un principio nues­tro plan es grabar desde los estudios de Teleradio Amé­rica, porque Teleantillas no tiene estudio de televisión, en lo que vamos resolvien­do lo del contrato estaremos transmitiendo por la fre­cuencia del canal 45”, dijo al LISTÍN DIARIO esa vez.

“Pégate y Gana con el Pa­chá” celebrará su noveno aniversario con una produc­ción especial que se reali­zará los cuatro sábados del mes de diciembre, dedicada al empresario Alejandro As­mar y al pelotero de Gran­des Ligas Robinson Canó.

La producción, que esta­rá encabezada por Mon Llu­beres, será desde los estu­dios de Teleradio América (canales 12 y 45).

Canal 4RD

Con la llegada de una nueva administración, que encabeza el periodista Nel­son Marte, el canal estatal, Corporación Estatal de Ra­dio y Televisión (CERTV) adjuntó a su programación otras producciones televisi­vas.

El pasado mes de no­viembre el programa “Con­fabulaciones”, producido y conducido por el periodis­ta Alfonso Quiñones, entró parte de la parrilla del canal 4RD, después de casi nue­ve años de transmisión por Telesistema canal 11. Se transmitirá los sábados en horario de 8:00 a 9:00 de la noche, a partir del próximo 21 de noviembre.

Antes, en el mes de oc­tubre, la comunicadora Yenny Lovera, dejaba a Te­lefuturo, canal 23, y emi­graba a CERTV con “Fies­tas y Personalidades”, que desde el domingo 25 de octubre se transmite a las 7:00 de la noche por el ca­nal 4.

EN COLOR VISIÓN

Novedades.

Este sábado 5 de diciem­bre, en el horario de 2:00 a 5:00 de la tarde inicia en una nueva eta­pa el programa juvenil “Qué chévere es saber”, conducidos por Raeldo López, Enrique Quailey, Irving Alberti y Albert Mena. Ese programa

en el 9 luego de más de diez años transmitiendo por Telesistema, canal 11. A Color Visión tam­bién llegó desde Ante­na 7, la producción “La Guerra de los Sexos”, los sábados de 12:00 a 2:00 de la tarde.