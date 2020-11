Henry Santos estrena nuevo video musical

Santo Domingo, RD

El intérprete de bachata Henry Santos no solo es reconocido como vocalista, sino que también muestra su talento como actor, y es que tras haber lanzado su más reciente sencillo, el merengue típico “I’m So In Love”, en español “Estoy tan enamorado”, el cantante estrenó el video musical de la romántica canción, en el cual él mismo interpreta a siete personajes que conforman cada músico de la que denomina la banda #CKuencia.

“No soy actor, pero tengo gran pasión por la actuación. Yo tuve que hacer cada personaje, cada músico, El Prodigio me ayudó a cómo interpretarlo”, manifestó el bachatero.

Al referirse a los personajes interpretados, indicó que se trata de interpretaciones basadas en la forma de ser de músicos de la vida real que son sus amigos, y entre estos hay un gu¨irero, un tamborero, saxofonista, conguero, corista y el director musical que a su vez toca piano, y cada uno con su peculiar característica; uno es el sexy, el otro el académico, el pícaro, el humilde, el tímido y el que siempre está contento, sabrosón como se le diría en buen dominicano.

“A cada uno de estos se les colocó un nombre, por ejemplo: Kris Plomo, que hace referencia a Chris Hierro; también Malicioso Tamayo Aka (Mali), y Vida Gu¨ira y Sheo Tambora (el cuerero)”, resaltó Henry Santos sobre el audiovisual de “I’m So In Love”, tema de su autoría que interpreta junto al maestro del acordeón Kency García “El Prodigio”, quien hizo los arreglos. La canción fue producida por Chris Hierro.