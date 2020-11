"La Princesa de la Bachata" Leslie Grace lucha contra la depresión: “Yo empecé terapia este año"

"La Princesa de la Bachata Leslie Grace reveló que está lidiando con la depresión, razón por la cual ha estado asistiendo a terapia para reponerse, pues desea seguir haciendo lo que le apasiona durante mucho tiempo.

“Yo empecé terapia este año y siento que todos podemos aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y cuando uno tiene más información de cómo funciona la mente sobre nuestra salud, eso siempre ayuda. Más a nosotros los artistas que tenemos mucha presión por hacer todo bien y ser perfeccionistas es una jornada larga, y yo quiero estar aquí para largo”, dijo la cantante a CNN.

Grace habló también sobre su debut en el cine en el musical “In the Hights”, que se estrenará en junio del 2021.

Según la cantante, el filme es una propuesta con pinceladas de realidad algo que hara a los latinos que residen en Norteamérica que se sientan identificados.

“Yo sé que esta película la van a disfrutar mucho porque vamos a ver historias más cercanas a las de nosotras, especialmente a alguien como yo que nací aquí de padres inmigrantes, yo me sentí muy identificada con mi personaje y espero que también disfruten de todas las historias y creo será algo bello que la gente podrá disfrutar”, explicó Grace.

De ella. Su carrera como artista profesional comenzó en 2011, cuando Sergio George de Top Stop Music la descubrió con apenas 16 años e inmediatamente lanzó sus tres primeros sencillos internacionales.

El primero fue "Will U Still Love Me Tomorrow", un cover bilingüe en versión bachata del éxito de 1961 de las Shirelles, coescrita por Carole King.

Su versión alcanzó el número uno, tanto en los Billboard Tropical Songs como en el Billboard Latin Airplay, convirtiéndola en la artista femenina más joven en lograrlo.

El segundo sencillo fue "Day 1", coescrito con su amigo y colaborador Rey King, que alcanzó estar en el top de la lista Tropical Airplay de Billboard.

Como tercer sencillo lanza “Be My Baby”, un tema compuesto en español y en inglés del clásico de los años 1960.