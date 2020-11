Después del amor: Rompimientos amorosos inspiran populares temas

Luisanna Carrasco

Los rompimien­tos amorosos son una etapa difícil de supe­rar. Incluso, al­gunos artistas han decidido volcar su despecho y senti­mientos en canciones que se han convertido en verda­deros éxitos musicales.

Aunque algunos no ha­yan aceptado que sus can­ciones llevan nombre y ape­llido, las letras son obvias y no pasan desapercibidas para su público.

El más reciente caso es el del colombiano Maluma, quien le dedicó una can­ción a su ex pareja Natalia Barulich. El popular tema “Hawai” se ha convertido en un éxito y se interpre­ta que está inspirado en la modelo, quien rompió con el reguetonero el año pasa­do. Ella en la actualidad es novia del futbolista Neymar.

Los fanáticos de Maluma siguen posteando la letra de la canción en el Instagram de la modelo y algunos han llegado a catalogarla de tóxica, pero esto a Barulich parece importarle poco.

Miley Cyrus también sa­có lápiz y papel luego de romper su relación con el actor Liam Hemsworth y volcó todo su sentimien­to en su canción “Wrecking Ball”, del álbum “Bangerz” (2013).

Selena Gómez luego de su desastroso amorío con Justin Bieber le dedicó “The Heart Wnats what it wants” de su álbum recopi­latorio “Four You” (2014).

Taylor Swift es una ex­perta creando éxitos de sus malas relaciones, a pesar de que la artista pop es bas­tante enamoradiza, cuando una de sus parejas le ha he­cho mucho daño la cantan­te solo toma lápiz papel y su guitarra.

Es el caso de la canción “Dear Jonh”, que se la de­dicó a Jonh Meyer y “Back to december” a Taylor Laut­ner, mientras que “Out of the Woods” es para Harry Styles, con quien mantuvo una relación y acabó terri­blemente mal.

Ariana Grande habló de su fallida relación con el humorista Pete Davidson en “Thank You Next”, la cual lleva el mismo nombre de su quinto álbum de estu­dio.

Rihanna después de que rompió con Chris Brown, en medio de maltrato, de­cidió trabajar en su cuarto álbum de estudio “Rate R”, producción en la cual le de­dicó la canción “Cold Case Love”, que relata toda la re­lación complicada que vi­vió con el rapero estadouni­dense.