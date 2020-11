Susie Caraballo: Le da cara a las noticias de AN7

Floranqui Jaquez

Santo Domingo, RD

Susie Caraballo es una periodista y locutora domi­nicana que con­duce el noticiario “AN7”. Sin embargo, antes de llegar ahí, alguien qui­so troncharle sus sueños di­ciéndole que “la cuota de negros ya estaba cubierta” en la televisión.

Aunque en un principio se creyó eso, afortunada­mente recapacitó y siguió preparándose para hacer lo que más le apasiona: comu­nicar.

“Alguien me sorpren­dió practicando una vez y me dijo que no perdiera mi tiempo porque la cuota de negros ya estaba cubier­ta. Por unos días me lo creí y luego pensé que no ten­dría por qué hacerle caso, después de todo no conoz­co aun alguna disposición al respecto”, expresó la perio­dista a LISTÍN DIARIO.

Aunque de niña quería ser arquitecta, su madre le insistió para que se inscri­biera en clases de locución y luego para que estudiara periodismo, sin llegar a sa­ber que unos años después le agradecería eternamen­te por instruirle en la carre­ra que hoy en día disfruta y ama con pasión.

Su recorrido

Su primer contacto con los medios de comunica­ción lo tuvo a los seis años de edad cuando participó junto a su progenitora en un programa en Onda Mu­sical. Luego 11 años des­pués entró a formar parte Dominicana F.M., como voz en off en las mañanas.

A “AN7” (canal 7) lle­gó hace seis años gracias a una amiga se enteró de que se abrió a una vacante pre­sentar en el horario estelar, decidió presentarse y así fue como comenzó a co-condu­cir el noticiario junto a la exMiss República Domini­cana Universo y presenta­ dora, Marianne Cruz.

“Mis compañeras son increíbles, de todas aprendo cada día. Creo que nos retroalimen­tamos y complementamos, eso hace que las todo flu­ya. Cada una tiene estilo distinto y lo mismo con los puntos de vista, creo que eso logra un balance entre nosotras que es divertido y laboralmente nutritivo”, afirma.

Caraballo no cree que el hecho de ser mujer o te­ner una “cara bonita” sea un requisito para que se le facilite o se le complique el camino en los medios de comunicación. Al contra­rio, piensa que lo único que se necesita, al igual que en otras carreras, es la prepa­ración.

“He tenido las mismas oportunidades que ellos (los hombres) y nos esfor­zamos y se nos exige en igual medida”, dice la jo­ven comunicadora.

Asimismo, añade que los medios, como todo en la vida, se han diversificado mucho y aunque haya productos en los que se apueste a un canon de belleza específico, “la gente dice si le gusta un programa o contenido de inmediato y va más allá de la apariencia de una persona”.

“Preparación es una palabra cada vez más presente en todos los ámbitos, siento que eso se está tomando muy en cuenta y me agrada”, indica.

+ Estilos y comparaciones

Susie, quien es locutora del programa “Infórmate”, sabe que aunque hay muchas presentadoras de noticias, cada una tiene estilo diferente y eso la hace única.

“Hay frase motivación al que pienso bastante, 'nadie es como tú y ese es tu superpoder'. Cada uno integra su propia experiencia y el proceso continúa conforme obtiene más, es justo lo que he hecho”.

Aparte del periodismo, ha trabajado en radio, pre-producción, producción.

Su meta a futuro es terminar sus estudios en psicología e integrar la comunicación a ella.

"Creo firmemente que muchos problemas se evitarían si nos comunicamos mejor, de manera más efectiva y en eso quiero seguir aportando en el largo plazo", asegura.

Caraballo no está casada ni tiene hijos. Su bendición más grande es su carrera y su familia, con esta última a veces se ha perdido momentos importantes con ella, pero tiene la dicha de que la apoyen en todo.