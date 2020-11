Sylvester Stallone se une al "Escuadrón Suicida" de James Gunn

EUROPA PRESS

Madrid

James Gunn está poniendo toda la carne en el asador para su reinvención de El Escuadrón Suicida. A la larga lista de estrellas confirmadas para la próxima película del DCEU, donde destacan Idris Elba, John Cena, Taika Waititi y Margot Robbie, ahora se unirá nada menos que Sylvester Stallone. Y la pregunta es, ¿a quién interpretará?

Ha sido el propio Gunn quien ha revelado la participación de Stallone en The Suicide Squad a través de Instagram, publicando una foto de ambos en el set de rodaje. En el texto que acompaña la imagen, el director escribió: "Siempre me encanta colaborar con mi amigo Sylvester Stallone, y nuestro trabajo de hoy en El Escuadrón Suicida no es una excepción".

"A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de gente todavía no tiene idea de lo increíble que es como actor", añade la publicación de Gunn, que ya trabajó con Stallone en Guardianes de la Galaxia 2. De este modo, tal y como señala un fan, el cineasta ha confirmado dos veces que el protagonista de Rocky y Rambo estará en la película de DC.

De hecho, el propio Stallone también publicó una historia en Instagram en la que se deja entrever alguna pista de qué personaje podría interpretar.

Es curioso que tanto el actor como el director se refieran a la participación de Stallone como "el trabajo de hoy" (Gunn) y "un poco de trabajo" (Stallone), sin hacer alusión en ninguno de los dos casos a que sea específicamente la filmación de una escena.

Teniendo en cuenta que el rodaje de El Escuadrón Suicida comenzó en febrero, parece poco probable que se estén realizando reshoots para incluir al veterano actor. Y esto señala directamente a uno de los personajes del grupo de villanos.

Porque hay que recordar que The Suicide Squad presentará a King Shark, el gigantesco enemigo de Batman mitad humano mitad tiburón, que ha sido interpretado por el cómico Steve Agee para la captura de movimiento. Sin embargo, no se ha revelado quién pondrá voz al hombre escualo, y aunque los rumores apuntaban al también director Taika Waititi, pensándolo fríamente, es la voz de Stallone la que más coincide con el personaje.

Por otro lado, también es posible que Gunn esté haciendo algo parecido a lo que ya hizo en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, donde Stallone quedó fuera de la cinta, pero apareció brevemente en una de las escenas post-créditos. Del mismo modo, puede que el director se esté guardando al actor como una bala en la recámara de cara a una secuela de El Escuadrón Suicida o bien para la serie de Peacemaker (John Cena) que ha sido confirmada en HBO.

Sea como sea, Stallone estará en la película, y no hay duda de que su personaje será, de una forma u otra, crucial para la trama. El Escuadrón Suicida de James Gunn tiene previsto su estreno el 6 de agosto de 2021.