Becky G: "Tuve depresión" y un primer ataque de pánico a los 14 años de edad

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

La cantante estadounidense Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G, habló acerca de su salud mental y todos lo problemitas que tuvo que enfrentar al trabajar en la industria de la música desde que era adolescente.

“Trabajar en esta industria desde tan jovencita, te puede afectar de muchas maneras y afortunadamente mis papas no tomaron el rol de mánagers, sino que eran mis padre y les agradezco mucho eso, porque pase por momentos difíciles, como cuando tuve depresión y mi primer ataque de pánico “, explicó la artista a Show Biz.

Becky también dijo que su primer achaque con su salud mental vino a la corta edad de 14 años y que el apoyo de su familia la ayudó a superarlos.

“Tuve mi primer ataque de pánico a los 14 años, trabajando tanto y sentía varias cosas muy distintas y no comprendia que me estaba pasando. Entonces eso ha sido muy difícil para mí, tratar de encontrar mi nuevo balance y saber decir no y poner mi salud primero, es algo que me cuesta bastante”, explicó la cantante en una entrevista.

+ Su sentir

La intérprete de “Shower” dijo que se siente muy bendecida y agradecida con todo lo que ha sucedido en su vida y siente que esta viviendo su sueño, por lo que se le hace difícil declinar trabajos o darse tiempo para sentirse triste.

Becky se hizo reconocida anivel mundial en 2011 luego de que sus videos haciendo covers y remezclas se hierean virales en Youtube, para el 2012 el productor Dr, Luke se fijo en ella y Becky hizo varias colaboraciones con los artistas del momento como Cody Simpson, Will.I.am y Cher Loy .

Para el 2014 su canción “Shower” ingresó en la lista billboard Hot 100 y ya había lanzado su sencillo oficial debut “Becky from the book”, el cual le dio más reconocimiento.

Para julio de 2017 salió al mercado hispano su éxito “Mayores” en colaboración con el cantante Bad Bunny. La canción fue número uno en la lista Latin Airplay de Billboard.

En abril del 2018 lanzó «Sin pijama», en colaboración con la cantante dominicana Natti Natasha.

Becky solo tiene 23 años y su carrera en el mundo de la música está en su mejor momento a pesar de su corta edad.