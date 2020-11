La peculiar forma de hacer humor de Jay Ramírez en las redes sociales

Santo Domingo, RD

En los últimos años hemos visto nuevos rostros emerger desde distintas procedencias a las redes sociales, con sketches y contenidos que motivan la risa de sus seguidores, los que duran muchas veces solo un minuto, tiempo máximo que Instagram les permite en su perfil, que debe ser suficiente para captar la atención del público en estos tiempos.

Uno de los que ha aprovechado las redes es el dominicano Jay Ramírez, quien conecta principalmente con el segmento de “dominicanos ausentes” que buscan sus raíces en estos divertidos videos.

Sgún una nota de prensa, Jay, quien actualmente vive en los Estados Unidos, inició en las redes desde muy joven, y como muchos otros, sin saber que en poco tiempo iba a tener un gran público ávido de sus posteos, y que con su peculiar forma de humor, iba a ser tan solicitado por esa comunidad de jóvenes de origen dominicano criados en el extranjero:

“Cuando yo estaba en la highschool, mis amigos americanos me preguntaban si era que mi mamá estaba molesta, y yo tenía que explicarle que no, que ella estaba realmente hablando normal. Cosas tan sencillas como “pregúntales a tus amigos sin van a comer aquí o no”, a ellos les parecía un boche, y realmente no lo era, es que nuestras madres son muy particulares en su forma de hablar”, expresó Jay Ramírez en el documento.

Estas experiencias de vida creciendo en otro país, pero con unas raíces muy marcadas, le llevó a contar sus episodios diarios en las redes sociales, los que resultaron ser las situaciones que también viven miles al igual que él.

Jay además usa el spanglish, ya que muchos de sus seguidores se mueven entre el español y el inglés.

“Lo más emocionante es leer los emails y mensajes de la gente diciéndome las veces que mis videos tal vez los llevaron a momentos pasados de su vida, que tal vez habían olvidado… momentos de felicidad de nuestra niñez, con nuestros primos, nuestra familia, nuestro país, que son los que nos confortan y nos sacan una sonrisa”, concluyó el humorista.

Jay escribe sus propios guiones, produce sus sketches, y personifica hasta tres personajes o más en un solo video, lo que muestra una versatilidad que requieren los nuevos tiempos, donde los jóvenes deben captarse con mucha riqueza visual en menos tiempo, ya que las redes sociales han acelerado el ritmo de atención.