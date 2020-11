Juanes tuvo que someterse a una cirugía de rodilla

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Juanes explicó la interrogante que muchos de sus seguidores le habían preguntado acerca de qué le sucedia en su rodilla izquierda, pues desde hace varios días el cantante colombano ha posteado algunas fotografías en su cuenta de Instagram donde ha dado indicios de que su rodilla le ha estado molestando, razón por la cual hizo el video para aclarar los rumores acerca de su salud.

El intérprete de “Yerbatero” dijo que se realizó una cirugía en la rodilla izquierda debido a que se lesionó mientras entrenaba, por lo que tuvo que ir a donde un especialista para que resolviera su situación.

“Mucha gente me ha preguntado que me ha preguntado que me ha pasado y es que me hicieron una cirugía en la rodilla izquierda, una cirugía de menisco, algo sencillito. Me hice una lesión entrenado pero obviamente esto ya venia de un desgaste de tanto correr o entrenar, que se yo, me voy a cuidar bastante para volver a correr como me gusta. Ya regrese de Colombia, estoy de vuelta en el estudio, estuve por allá viendo a mi madrecita hermosa, mis amigo y nada aquí estamos música y más música”, dijo Juanes a todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Los meniscos son las láminas ibrocartilaginosas en forma de semiluna situadas entre los huesos de ciertas articulaciones (clavícula, costillas, muñeca, mandíbula y rodilla principalmente) como piezas de ajuste articular.

Su función es la de estabilizar la articulación y amortiguar el rozamiento entre las superficies óseas, evitando el desgaste del cartílago articular del hueso.

La operación de menisco se realiza generalmente por artroscopia, técnica mínimamente invasiva que reduce las complicaciones de la cirugía abierta de menisco (hasta un 50% menos de infecciones) y permite una recuperación más rápida.

Juanes también le dijo a sus seguidores que para el próximo año le traería algunas sorpresitas y es que el cantante ha estado trabajando en su estudio en los últimos meses y deja caer una que otra foto en su Instagram de lo que esta haciendo, lo que enloquece a sus fanáticos.