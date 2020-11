Eleazar Gómez es enviado a prisión por agredir a su novia

Santo Domingo

Eleazar Gómez, actor mexicano quien está detenido por golpear a su pareja e intentar estrangularla, fue remitido al reclusorio de la ciudad de México, según informó el portal de Farándula Tv y Novelas.

El actor tendrá una audiencia esta tarde ante un juez, el cual determinará su futuro, según detallaron los vecinos de la zona donde residía el actor, pidieron ayuda en cuanto escucharon los gritos desesperados de la joven.

El fue detenido por agentes de la Seguridad Ciudadana Mexicana y fue llevado a la Fiscalía de dicha ciudad la tarde del jueves, donde la víctima, Stephanie Valenzuela rindió su declaración de los hechos.

No es la primera vez que se vincula a Eleazar Gómez a conductas agresivas y de maltrato; en 2017, su ex novia, Vanessa López, reveló que las verdaderas causas de ruptura con el actor fueron las conductas violentas de este.

"No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él. Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo y sí fue una relación con mucha violencia física yagresión verbal", dijo la ex reina de belleza.