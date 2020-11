Luis Beiro

La creatividad es como una ave­nida de tráfico insoportable. Tiene sus horas picos cuan­do de cine se trata. Llevar a la gran pantalla la obra de un in­telectual como Umberto Eco, por muy no­vela que sea, es un reto intelectual que mu­chos esquivan.

Más que un thriller o un adefesio de pes­quisas policiales emprendidas por francis­canos positivistas, “El nombre de la rosa es un proyecto fallido.

Jean-Jacques Arnaud no supo captar la aureola filosófica de esas páginas llenas de acertijos, encrucijadas, claves, enigmas y postulados filosóficos.

Con independencia de sus valores musi­cales, fotográficos (claro-oscuros magistra­les) y la obediencia de un reparto dirigido con presión detectivesca, este filme deno­ta alegría, como si se tratara de una simple historia de malos y buenos con introduc­ción, nudo y desenlace.

No importa que haya obtenido 16 pre­mios internacionales durante el primer año de su estreno y que su director haya intentado erigirse como “trasmisor” de las ideas del filósofo italiano.

A la cinta le falta fibra. Con menos pre­meditación se habría logrado un pro­ducto que, además de entretener, mos­trara la estrategia del pensamiento humano. No basta poner en boca de los protagonistas, frasecitas fuera de con­texto extraídas del libro con propósitos descriptivos, como esta del personaje de Guillermo, interpretado con mucha dig­nidad por Sean Connery: “Lo que tú ves no es lo que yo veo, y lo que tu crees que yo veo no es lo que yo creo que veo”.

Hablando de Sean Connery, su sola presencia hace que el filme no haya re­sultado un desastre. El problema prin­cipal se encuentra en la simpleza del guion, escrito a vuela pluma.

“El nombre de la rosa” es una simple película comercial basada en un libro no comercial. En fin, como vuelve a decir Guillermo en otra frasecita apartada de su origen: “la distancia entre la visión es­tática y el frenesí pecador es demasiado corta”.

Ficha técnica

País: Alemania-Francia, Año: 1986. Director: Jean-Jacques Annaud. No­vela de: Umberto Eco (novela). Guión: Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin, Alain Godard. Fotografía: Toni­no Delli Colli

Música: James Horner . Reparto: Sean Connery, Christian Slater, Michael Lons­dale. F. Murray Abraham, Ron Perlman, Valentina Vargas.