Johanna Fadul, de “Sin senos sí hay paraíso”, se somete a cirugía

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Johanna Fadul, conocida por interpretar el papel de “Daniela Beltrán” en el melodrama “Sin senos sí hay paraíso” (Telemundo) reveló que se sometió a una intervención quirúrgica para deshacerse de una pequeña “bolita” que tenía en una de sus piernas, cirugía que transmitió en un "live" a través de su Instagram.

La actriz colombiana que ha recibido la solidaridad y el cariño de todos sus fanáticos en la red social explicó que el procedimiento fue algo sencillo y totalmente estético, ya que la pequeña bolita no representaba peligro.

“Me salió una bolita. Me van a quitar una bolita que tengo ahí que se empezó a poner dura y la verdad no es nada maligno, ya me habían hecho estudios y salió todo bien, pero la vanidad, eso se veía muy feo”, aseguró la actriz.

Fadul, de 35 años, cuenta con más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram y transmitió todo el proceso de la cirugía.

“Realmente es algo muy chiquito que me van hacer. Me salió, yo creo que hace mucho tiempo se me encarnó un pelito y entonces se me fue poniendo duro esta parte y empezó a crecer y yo dije - ´No ay no, yo no quiero tener esa vaina en la pierna”, explicó la actriz.

Johanna ha hecho interpretaciones en otras telenovelas colombianas como “Operación pacífico”, “tu voz estéreo”, “Infiltrados”, la actriz también participó en el reality Show “Exatlón Colombia”.

Aunque sus fanáticos la siguen recordando como “La Diablita” por su papel en “Sin senos sí hay paraíso”, personaje que le ha dado gran reconocimiento en Latinoamérica y a pesar de ser una villana es muy querida por el público.