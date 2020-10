"Borat" utiliza la sátira para ponernos cara a cara con verdades dolorosas sobre nosotros mismos

Rubén Peralta Rigaud (Colaboración especial)

Santo Domingo, RD

El hecho de que se pueda encontrar un número considerable de seres humanos que estén de acuerdo con las afirmaciones sexistas, racistas y antisemitas de "Borat" -o al menos que no se opongan a ellas- es menos sorprendente hoy en día que en 2006.

El hecho de que Donald Trump haya sido elegido Presidente de los Estados Unidos a pesar de sus agresiones verbales y físicas previamente conocidas se basa, después de todo, en una simpatía o al menos una tolerancia hacia esas aberraciones. Y esto desde el nivel más alto.

No hay duda de que lo que Cohen hace en "Borat: subsecuent film" es tan evidente en este asunto como lo fue en la primera película.

El comediante hace todo lo posible para ir más allá de los límites del predecesor, mientras tanto, el público está acostumbrado a muchas cosas. A veces la realidad ha superado a la sátira.

Comienza de nuevo en una versión ficticia de Kazajstán, que se presenta como una reserva de los peores prejuicios occidentales concebibles, como lo hizo en aquel entonces.

Para limpiarse de la culpa que trajo a su nación con la primera película (y para salvarse de la ejecución), el famoso reportero de televisión tiene que viajar a los Estados Unidos de nuevo. Se supone que debe darle al público un regalo que haga que su país natal se levante a favor de Trump.

A través de algunos desvíos se decide que la hija de 15 años de "Borat", Tutar (Maria Bakalova), sea presentada al vicepresidente Mike Pence; después de todo, las mujeres menores de edad en el distrito de Trump son particularmente populares.

Para la película de Cohen, que a menudo tuvo que poner otro encima del disfraz de Borat para no ser reconocido de inmediato, su hija Tutar se convierte en una rica base para nuevas aventuras, en toda su elaborada torpeza.

La mayor captura de "Borat: subsecuent film", sin embargo, es una escena previamente debatida con Rudolph Giuliani.

Tutar se hace pasar por una joven periodista de un medio de comunicación de derecha ficticio para realizar una entrevista sobre el coronavirus con el ex alcalde de Nueva York y actual asesor jurídico Trump. Reacciona a su fingida inseguridad con un condescendiente patrocinio, que pronto se vuelve más intrusivo.

Cuando ella le pregunta si quiere tomar una copa en la habitación del hotel de al lado, él le pide su número y dirección, después de que ella le haya quitado el micrófono, él primero la agarra por la cintura, luego se acuesta y se mete profundamente entre sus piernas.

"Borat" irrumpe en la habitación disfrazado de ingeniero de sonido, lo que sigue es de leyenda.

Escenas como éstas son las que siguen haciendo de la segunda parte, a pesar del amenazante hábito del descarrilamiento, una comedia aterradora, porque está aún más cerca de la realidad política cotidiana.

Por supuesto, el factor de los chismes es de nuevo enormemente alto. Los límites del buen gusto no sólo se cruzan regularmente, sino que ignorarlos de manera consistente y provocarlos, es la herramienta central de Barón Cohen.

En efecto, el descuido de la película ante el peligro de ser mal entendida y la reproducción indirecta de estereotipos discriminatorios, son las críticas más graves que se le pueden hacer.

Y, sin embargo, "Borat: subscuent film" se ha vuelto notablemente más política, más alarmante que su predecesora.

Esto puede deberse, por un lado, al hecho de que Cohen, como actor, se ha deslizado recientemente a papeles serios.

En la miniserie de Netflix, The Spy (2019), interpreta al espía del Mossad Eli Cohen y también tiene un papel protagonista en el thriller político The Trial of the Chicago 7 (2020).

Por otra parte, no es una coincidencia que la película se haya estrenado en Amazon Prime Video inmediatamente después del último debate presidencial en los Estados Unidos, y tampoco lo es que "Go Vote" se pueda leer al final de la película.

El Kazajstán de Borat se muestra progresista en la final, la dirección que tomarán los Estados Unidos en los próximos cuatro años se hace evidente después del 3 de noviembre.

El problema de la secuela de una película como "Borat" es obvio, como el propio protagonista dice en pocas palabras; después de sólo unos momentos en las calles de Los Ángeles, la gente reconoce el conocido atuendo, bigote y chaqueta del reportero kazajo, que todavía es súper conocido, lo siguen y le piden autógrafos y selfies.

Aunque hay algunas apariciones exitosas como "Borat" fuera de las escenas de los largometrajes, éstas son de hecho pocas, por lo que Cohen tiene que recurrir a otros disfraces y al apoyo de su coprotagonista, que sigue esta tarea con tanta inclinación por la autoexposición y la provocación como el propio Cohen.

También se conoce de su predecesora la mezcla de falso documental y trama de largometraje, que una vez más proporciona una odisea de personajes a través de los Estados Unidos.

Hay toda una serie de encuentros extraños, no sólo durante varias apariciones en la campaña electoral, sino también durante la visita a una clínica de abortos y a un baile de debutantes, en los que las opiniones homofóbicas, antisemitas y predominantemente misóginas de "Borat" y su hija causan irritación o incluso afirmación por parte de sus interlocutores.

Débil, sin embargo, es la parte de la secuela que, a diferencia de su predecesora, toma una posición mucho más importante y prevé escenas que no sólo se destacan claramente, sino que en parte están simplemente mal programadas y reproducidas.

Sin embargo, de vez en cuando, esa chispa de ingenio brilla en esta secuela. Como en la primera película, "Borat" y, en cierto modo, su hija es una pantalla de proyección de los miedos, resentimientos y reservas, que no sólo reflejan, sino que exageran hasta el ridículo.

Especialmente en el año 2020, en el que los Estados Unidos bajo Donald Trump muestran una vez más su lado particularmente feo, "Borat" y Sarah Jessica Parker (el nombre americano de su hija), buscan esas oscuras profundidades entre los partidarios de Trump, los teóricos de conspiración y, por supuesto, los políticos republicanos.

En la seguridad de estar sentado frente a un interlocutor algo tonto, se revelan contradicciones e ideologías peligrosas que, sin embargo, también se han observado en los sitios de noticias o en los medios de comunicación social.

Blandiendo la comedia como un arma, "Borat: subsecuent film" una vez más utiliza la sátira para ponernos cara a cara con algunas verdades dolorosas sobre nosotros mismos y la gente que nos rodea, mientras se las arregla para hacernos reír hasta que nos duela.