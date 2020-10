Cáncer de mama: Historias inspiradoras, de fe, valentía y triunfo

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Son la imagen en la lucha frente al cáncer de mama. Sus testimonios se han convertido en el baluarte para quienes atraviesan el terrible mal.

Figuras del entretenimiento dominicano, que, sin miedo, han compartido su historia de cáncer de mamama, que con valor desafiaron y vencieron.

Gente como José Guillermo Sued, Milagros Germán, Juliana O´Neal, Xiomara Fortuna, Fefita La Grande y Evelyn Vásquez, esta última fallecida, se han convertido los rostros de resistencia contra la enfermedad

Hoy 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, desempolvamos algunos de sus relatos como recordatorio del compromiso a la sociedad.

También es para hombre

El lazo rosado, símbolo de la campaña, podría llevar el mensaje distorsionado que es un mal solo para mujeres, pero el cáncer de mama en los hombres es una realidad de la que muy poco se habla.

Según la agencia Latina de Noticias explica que, aunque es un tipo de cáncer que no incide en un porcentaje elevado en el género masculino, esta enfermedad tiene los mismos factores de riesgo que en las mujeres.

En el 2008 el país se sorprendió cuando el conocido locutor y presentador de televisión José Guillermo Sued dio a conocer que le fue detectado un cáncer localizado en la aureola derecha de su pecho.

Sued superó la enfermedad y su testimonio quedó como símbolo de superación y observación para que los hombres también se autoevalúen y se observen.

Lo enfrentó con alegría

En el 2018 la artista cristiana Evelyn Vásquez dejaba su testimonio de una incuestionable fe y amor a Dios, al partir a la Paz del Señor, luego de luchar cuatro años contra un cáncer en uno de sus senos.

Amigos y familiares la definieron como “la guerrera del Señor”, por enfrentar la enfermedad con alegría y valentía, padecimiento que no debilitó su fe en Dios en ningún momento.

Antes de partir Evelyn dio a conocer su último disco “Evidencias”, con un concierto en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

Símbolo de lucha

La merenguera y ahora diputada por el Partido la Fuerza del Pueblo, Juliana O´Neal, se ha convertido en el símbolo en la lucha contra el cáncer.

Desde los 11 años padeció cáncer linfoma de Hodgkin y unos años después en las tiroides. Su tercera prueba, cáncer de seno, superada en enero de este año, le dio el merecido mote de “La guerrera”.

Sus vivencias en cada una de sus terribles experiencias se caracterizan por una lucha tenaz por la vida. En cada entrevista que comparte ofrece consejo y palabras de aliento a los que enfrentan el cáncer.

“Traten de ser fuertes, esto no es fácil, no es bonito, pero aguanten. Agárrense de Dios y aguanten. Todo va a pasar. Tratar de no deprimirse, ser positivas porque la actitud, tu forma, cómo lo asumas, un buen estado de ánimo garantiza la mitad del pleito. La prevención es la clave”, aconseja.

Habló sin miedo

A Milagro Germán le tocó despedir a su hermana menor fruto de un cáncer de mama, sin pensar que, unos meses después, se enfrentaba al mismo monstruo, pero con la suerte de que, en su caso, tuvo una detección temprana y pudo superar el trastorno.

Milagros, también fue de las primeras figuras del medio artístico que habló, sin miedo, de su padecimiento.

“La lucha nos involucra a todos, mujeres y hombres. La información es el arma más importante para combatirlo, ya que nos permite conocer nuestro cuerpo y sus reacciones. El autoexamen es la primera fase de la lucha contra el cáncer, te ayuda a descubrir temprano alguna situación extraña en tus senos”, dijo en una oportunidad al LISTÍN DIARIO sobre el tema.

A ritmo de merengue

Durante un año y ocho meses que estuvo recibiendo la quimioterapia, el merengue fue su aliciente para enfrentar su malestar, así fue que Fefita La Grande enfrentó, en el 2014, el cáncer de mama que padeció.

Al conocer el diagnóstico, valientemente, le preguntó a su médico si tenía cura, y al recibir el sí, solo eso bastó para echar el pleito y ganar la batalla.

OTROS CASOS

Xiomara Fortuna

Cuando a Xiomara Fortuna se enteró de que padecía cáncer de seno también lo asumió con valentía, el apoyo de su gente y su creencia en lo divino le dieron fortaleza para salir airosa.

Clara Pablo

Clara Pablo, es dominicana y su trabajo ha estado ligado al mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Hace tres años superó la enfermedad con la que fue diagnosticada a sus 36 años.