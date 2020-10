The New York Band retoma escena musical

Santo Domingo, RD

Luego de más de 20 años sin lanzar nuevos temas, la agrupación The New York Band presenta en versión de salsa su primer sencillo titulado “Cheap Thrills”, del cual también lanza un vi­deo.

“Cheap Thrills”, tema conocido por SIA, recobra nueva vida ahora en la voz de Maité Rivera, la nue­va integrante de la agrupa­ción, además de Franklin Rivers en su rol de rapero, y como siempre la participa­ción Iris, Tony, Johnny, re­gresando al grupo, Rubén Ariel y una colaboración es­pecial de Chastity Jiménez en un sólo vocal.

El tema, autoría de Sia y Greg Kurstin, incluyó el lan­zamiento de un vídeo mu­sical bajo la dirección y edi­ción de Joseph Medina.

La producción musical y del video estuvieron a cargo de José Chery Ji­ménez, el maestro Sergio George en los arreglos, y Javier Quintero en la adaptación, mientras que Luisito Gómez realizó la edición, mezcla y maste­rización. Julio Badillo tra­bajó como ingeniero de grabación.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importan­tes del género de meren­gue en las últimas déca­das, lanzó en el mes de abril el tema “Oye A Tu Pueblo Oh Dios”, justo cuando comenzó la pan­demia, con el cual tanto sus integrantes como su manager quisieron llevar un mensaje de Fe.

“Si tu eres mi hombre”, “Nadie como tú”, “Dan­cing Mood”, “Mamá no quiere que yo colee”, “Do­ce rosas”, “Amada mía”, “María” y “Dame vida”, forman parte de su reco­rrido musical.