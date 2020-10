Charytín Goico: “De todo lo que hago en el mundo artístico la televisión es mi gran pasión”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Desde ha­ce semanas Charytín Goico vi­ve en medio de halagos y mimos de una verdadera diva. Decenas de entrevistas y reportajes pu­lulan en la prensa interna­cional y de su país.

La dominicana es la pie­dra angular del show televi­sivo “Te cara me suena”, con el que la cadena Univisión ha retomado sus formatos de entretenimiento, duran­te de la recuperación del co­ronavirus, Covid-19.

Una entrevista para un periódico de su país estuvo entre los pedidos de “La Ru­bia de América” a los publi­cistas “para compartir más de cerca con mi gente queri­da” -así lo expresa- y contar la emoción que experimen­ta con su regreso a la televi­sión.

Una revelación

“Por primera vez, creo que lo confieso, pero la te­levisión, de todas las activi­dades del espectáculo que he hecho, es la que más me apasiona y me llena de satis­facción”, dice súper emocio­nada al conversar con LIS­TÍN DIARIO.

Y es que para “Chary” la magia de la televisión la mantiene en contacto con su público.

“Hacer televisión es estar cerca de mi gente, que me quiere y que yo valoro tan­to su cariño. Hacer televi­sión es llegar a los hogares, es compartir con la familia, y yo que siempre he sido tan familiar, ser parte de un espacio como ´Mi cara me suena´, de la cadena Univi­sión, en donde la familia se reunirá para verlo, es más que un privilegio que me da la vida a esta edad”, revela.

Un largo recorrido

Son 71 años de edad y lleva más de 50 en la esce­na. En República Domini­cana cantaba de pueblo en pueblo hasta que la televi­sión internacional la mostró al mundo y los hispanopar­lantes la amaron.

La artista siempre ha ha­blado con franqueza del duelo vivido tras la muer­te de su esposo y amor de su vida Elín Ortiz. Después de cuatro años de la pérdi­da, Charytín confiesa que es ahora cuando siente que los colores y la sonrisa han re­gresado a su vida.

“Siempre sentiré un do­lor y duelo en el alma por la partida de mi amado, pe­ro uno es como un guerre­ro, debe seguir trabajando y eso hice”, apunta. Es así có­mo vimos a Charytín actuar en teatro, el cine, campañas publicitarias y subir a la Sa­la Carlos Piantini del Tea­tro Nacional Eduardo Brito y desdoblarse con su espec­táculo “Viuda.com”, en una producción de Guillermo Cordero.

“Ahora, en estos momen­tos siento que mi vida se ha llenado de colores y he vuel­to a sentir la fascinación y la magia de sonreír”, confiesa a través del teléfono.

Y parte de esta alegría ha tenido que ver con su vuelta a la pantalla chica, en don­de en su primera entrega en “Tu cara me suena”, el pa­sado domingo, el público la disfrutó de una performan­ce de la reina del pop, Ma­donna.

En el espacio la domi­nicana es parte del jura­do junto con la cantautora Kany García, la actriz y co­mediante Angélica Vale y el cantante del grupo Reik, Je­sús Navarro.

Otras figuras dominica­nas están compartiendo el espacio con Charytín. En la cobertura tras bastidores del concurso está Amara La Negra. Y como parte de la competición está Francisca Lachapel.

DE ELLA

Palabra clave.

La Rubia de América es de las pocas mujeres de la televisión que tiene el privilegio de que a su edad (71 años) es segui­da, admirada y querida por el público.

Edad.

“Yo no pienso en la edad. Soy una mujer fe­liz, muy auténtica y es­pontánea, y cuando asu­mo un proyecto que me emociona lo hago como un gran compromiso y mucha emoción. El tra­bajo me hace muy feliz, y sobre todo, cuando re­greso a un proyecto tan hermoso como este en la televisión”.

Colegas.

Durante la primera en­trega, Charytín recibió entre lágrimas, mensajes de bienvenida que le en­viaron Yuri, Gloria Este­fan, Ana Bárbara, Lucía Méndez y otras.

Pandemia.

“Los días difíciles del confinamiento lo pasé en mi casa de República Dominicana, junto a mis hermanas. Preocupada y con mucho cuidado para no contagiarnos”.