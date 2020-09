Monchy, ahora como solista: “Mi carrera siempre se basó en duetos, estoy frente a un desafío”

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Ramón Rijo, mejor conocido como Monchy, vuelve a la escena tras el coma musical en el que se encontraba. El cantante trae “Primogénito”, su primer disco como solista y para el cual duró varios años trabajando.

Monchy define este álbum como su bebé y un punto de partida en esta nueva etapa que está iniciando como solista, un camino que es desconocido para él, ya que siempre ha cantado acompañado.

“Realizar este álbum la verdad es que fue muy emocionante porque es la primera vez que hacía canciones en la que solamente estaba yo como cantante principal, ya que mi carrera siempre se ha basado en duetos y fue un desafío, pero la verdad el proceso fue bien chulo, muy emotivo y básicamente hice cosas que nunca me había atrevido a hacer anteriormente. Ahora con la madurez, la experiencia y la libertad que tengo dije que lo voy a hacer y ahí está todo en el álbum”, expresó emocionado el bachatero en conversación con LISTÍN DIARIO.

En cuatro de las ocho canciones del disco Monchy funge como cantante, arreglista, compositor y productor esto último junto a Mártires de León, quien fue el gestor del dúo “Monchy & Alexandra”, el icónico dúo de la bachata, y ahora trabaja para relanzar la carrera del bachatero.

Todo este tiempo de bajo perfil, el artista lo ha aprovechado para estudiar y prepararse en todo lo concerniente a la industria musical. Cuenta que como ya no abundan mucho las disqueras y los grandes inversionistas, él ha aprovechado para crear su empresa “Red Music”.

En esta nueva etapa y ya superado todo lo que conlleva la fama y el dinero, el artista explicó que este disco lo lanzó por placer y no por necesidad: “Durante esa introspección de mi vida como músico, hubo una voz que me dijo que haga música, pero por placer y por mí, no por necesidad. Entonces, de repente eso fue como mi filosofía de vida y dije vamos a hacerlo, pero no pensemos que la voy a sacar para tener fama y dinero porque ya vivimos esa experiencia. Vamos a hacer música para de alguna forma impactar en la vida de la gente con la letra y con la melodía”.

El cantante oriundo de La Romana, que reside entre Atlanta y Nueva York, Estados Unidos, donde viven sus hijos, no descarta en un futuro colaboraciones con otros artistas. Sin embargo, dijo que con este trabajo decidió ser un poco egoísta y volar libre.

“Primogénito” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Es un álbum dedicado al romanticismo, en el que Monchy se reinventó y presenta una nueva versión del artista que conoció fama nacional e internacionalmente.

Sin reconciliación

Sobre su relación con Alexandra Cabrera, quien componía la otra parte de la exitosa dupla, Monchy dijo no existe posibilidad alguna de una reconciliación.

De acuerdo al artista, él y Alexandra nunca fueron amigos, solo compañero de trabajo y su relación no pasó de ahí.

“Nunca tuvimos una relación de amistad, fue básicamente de compañerismo, de respeto mutuo por el trabajo, pero nunca una relación así interpersonal muy profunda. Lo que sucede hacíamos nuestro trabajo tan bien que la gente interpretaba cosas”, manifestó.

Cuando el intérprete grabó “La hoja en blanco”, tema que los catapultó a la fama, la cantante hizo lo mismo por su parte y tras ocho meses, cuando la canción era todo un éxito, fue que se conocieron personalmente y aunque el público siempre los relacionó más allá de lo laboral, la realidad es que nunca fueron más que compañeros que se trataban cordialmente.

Los artistas han protagonizado varias controversias tras su separación, incluso grabaron “Años luz” en colaboración con Romeo Santos para su disco “Utopía” y el “Rey de la bachata” reconoció que fue el tema que más trabajo le dio porque tuvo que hacerlo con cada uno por separado.

Al preguntarle si existe alguna posibilidad de reconciliarse con su compañera por varios años, Monchy lo descartó.

“Fue una relación profesional que llegó en su momento a un punto de quiebre, un punto culminante y bueno ya esta relación profesional está en el terreno de lo imposible de restablecerla porque ella tiene sus prioridades y yo tengo las mías”, explicó .

SUS INICIOS

Años claves.

El 1997 fue clave para su carrera cuando decidió probar suerte en los resorts de la región Este. Allí logra pulir su talento como cantante y guitarrista en varios grupos. Junto a Mártires de León lo introduce en varias producciones denominadas “Bachatazos”. Un año más tarde su voz resalta en el tema “Hoja en blanco” y a partir de ahí junto a Alexandra. Después vinieron otros temas pegados.

“Se gana y se pierde”, su punta de lanza.

Monchy lanzó en las diversas plataformas digitales “Se gana y se pierde”, un tema de su puño y letra al que se le hizo un video-clip y que representa el primer sencillo a promover. Este disco conserva el ritmo de bachata tradicional, pero añade libremente otros colores para un sonido que lo definen musicalmente en esta etapa.