El Alfa y Tekashi marcan distancia artística y personal

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En la música urbana hay un nuevo choque de trenes. El dominicano El Alfa y el mexicano-puertorriqueño Tekashi69 están enfrascados en "dimes y diretes" con palabras subidas de tono.

Daniel Hernández (Tekashi69) tildó de “lambón” a Emmanuel Herrera (El Alfa), al tiempo que negó que haya existido la posibilidad de grabar un tema con él. (Lambón es una persona que siempre se muestra complaciente con alguien que entiende superior, aún cuando quede mal ante otros o viole una regla moral, solo para conseguir beneficios o reconocimientos).

A principio de agosto, El Alfa dijo que se había negado a colaborar con Tekashi69 en una de sus canciones, lo que se interpretó que lo hizo por presiones de colegas y ante el hecho de que el rapero se declaró culpable de nueve cargos, entre ellos nexos con el crimen organizado, formar parte de pandillas organizadas y posesión de armas de fuego..

“No voy a ensuciar doce años de carrera!! Lo de #69 no va, repito, ya no se va a grabar con 69”, posteó El Alfa en su cuenta de Instagram.

+ Reacción de Tekashi

Esta semana, en una entrevista que concediera a la periodista Gelena Solano "El Gordo y la Flaca” (Univisión), Tekashi69 afirmó que el dembowsero dominicano dijo que había dado por cerrado la supuesta colaboración y que en realidad ésta nunca existió.

“¿Cómo que no quieres ensuciar doce años de carrera…? Yo ni quiero hacer la canción con usted”, expresó el rapero mexico-puertorriqueño.

En ese plano, Tekashi 6ix9ine aseguró que al intérprete de “Jamaica” le va a gustar que hable de él porque necesita de esas menciones, dando a entender que le beneficiará en su carrera.

“Él es un lambón. Yo ni lo conozco. Él es un artista así (bajito). Sin embargo, quién tiene carrera así (alta) soy yo. el Alfa esta aquí (bajito)", (para ejemplarizarlo puso sus manos así: una en alto y otra en lo bajo, haciendo la comparación entre ellos de cómo está la diferencia de sus carreras).

En la conversación con Solano, en una entrevista que fue difundida en tres partes, Tekashi mostró un audio de una conversación con el dominicano en el que le decía: “Klok baby, pudieron abrir la sección?” A lo que Tekashi expresó que “nunca grabé la canción, y cuando él vio, cuántos mensajes tengo que mandarle a él para que él grabe?”.

En tanto, que el autodenominado "El Animal" respondió de forma inmediata a la publicación sobre las declaraciones de 69 con un audio de evidencia en el que el controversial rapero le responde.

"No acostumbro a enseñar conversaciones!! Pero di la verdad te quillaste cuando dije que no iba a grabar contigo!! Yo soy el animal, tú eras que me (llamabas), ahí está tu voz!! En 5minutos lo borro, no estoy en controversia...", publicó El Alfa en su cuenta de Instagram y que luego borró.