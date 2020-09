Brenda Sánchez defiende su gestión en el Gran Teatro del Cibao: “Me fajé, lo trabajé y no robé”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora Brenda Sánchez salió a defender su gestión como directora del Gran Teatro de Cibao, esto tras el nuevo director decir que encontró el lugar en ruinas y con menos de 70 mil pesos en fondos.

Sánchez le pidió al nuevo director, Luis Marcell Ricart que “por favor tenga cuidado cuando cómo se dirige hacia mi persona, porque yo cuando habló de él o con él lo hago con mucho respeto”.

La comunicadora dijo estar consciente de que en el teatro hay lugares deteriorados e incluso que debían de intervenirlo para poder optimizarlo, pero lo que no le agradó de Ricart es que solo habló de los aspectos negativos y obvió lo positivo.

Ante esto, Brenda pidió que “apoyemos al nuevo director, pero que él también tenga la prudencia y la sensatez de manejar sus palabras”.

En un video colgado en su cuenta de Instagram Sánchez dijo que en su gestión en el Gran Teatro del Cibao trabajó y no robó.

Agregó que fue mucho el esfuerzo poder dejar una institución sin deudas y con un “dinerito” de 70 mil pesos, que aunque no fueron mucho, es algo para el que llega y no tiene dinero porque no tiene cómo hacer actividades.

“Las monedas tienen dos caras, ni soy perfecta ni hago nada del otro mundo. Me fajé, lo trabajé, no robé y traté de hacer las cosas correctamente con la ayuda y colaboración de mucha gente”, indicó.

“Desde que le entregué los papeles a él le dije, no te asuste que vas a encontrar áreas que no están en óptimas condiciones. Igual que tú, cuando yo entré también me asusté”, agregó.

Brenda concluyó diciendo que hay que tener cuidado con lo que se dice porque su trabajo a ella le duele. “Lo trabajé, no fui botella, no tuve botella, no tuve en nominilla”, finalizó.