Joven dominicano se abre paso en el humor a través de las redes sociales

Santo Domingo, RD

La comedia a través de los años ha evolucionado hasta irrumpir hoy por medio de las redes sociales, lo que ha venido como anillo al dedo al distanciamiento social, ya que no necesita un cara a cara para mostrarse.

El creador de contenidos humorísticos Joserny Disla, mejor conocido como JD Con su Flow (@JDconsuflow), es un joven dominicano que con más de 300,000 seguidores en Instagram sumados a sus otras plataformas web, ha logrado una conexión con la nueva generación, a través de un contenido limpio, que retrata la forma de vida del dominicano, su música y sus rasgos más característicos, lo que además nos hace pintorescos y agradables como cultura alrededor del mundo.

Desde principios de los tiempos, el humor enfatiza esos rasgos que nos definen, y para un humorista lograr la risa de sus espectadores, debe hacerlos sentir identificados. Hacer esto por las redes sociales, es toda una proeza, ya que además se debe dominar la plataforma con herramientas de video, audio y edición, con sketches cortos que puedan ser fáciles de captar para la audiencia.

JD fue uno de los pioneros dominicanos en este formato interactivo digital, teniendo en su haber ya 10 años en las diversas redes sociales con sus parodias y segmentos. Su público es masivo y pertenece a la mayoría de los barrios y sectores populares de RD, aunque también cuenta con dominicanos radicados en el extranjero, que son los que más extrañan sus orígenes, punto que constantemente resalta el instagramer en sus videos.

“Las redes son ya el presente, y llegaron para quedarse. Nos permiten una velocidad que se adapta al nivel de consumo actual, nos permite crear a partir de noticias al instante, lo que genera una conexión inmediata con lo que está sucediendo en ese momento”, amplia JD en una nota de prensa enviada a este medio.

Es una ventaja, dice JD, poder hacer todo este material humorístico en la casa, ya que desde un celular puede gestionar todo su contenido con facilidad. “Los segmentos que antes se hacían en la TV, ahora se popularizan por las redes, como hemos visto con Nany Peña recientemente, lo que prueba que las redes han cambiado la forma en la que consumimos el humor”, dijo JD.

JD Con su flow trata de aún manejando la picardía como parte de su contenido, no recurrir a lo vulgar, ya que es padre y sus hijos le siguen, así que apuesta a un trabajo basado en lo sano y consumible por cualquier persona que tenga una cuenta social, que muchos son niños.

Comenta que ya muchas personas entre los 15 y 30 años no poseen una televisión en su casa, y de tenerla la usan para ver el contenido por YouTube, o las demás plataformas digitales.

“La gente ahora mismo busca lo que quiere ver, no lo que están poniendo. Con esto me refiero a que en el pasado ponías un canal y veías los programas que pasaban, ahora las personas no funcionan de esa manera, ahora se busca específicamente el contenido mediante las plataformas, eso nos ayuda a crear lealtad real de parte de la audiencia”, comentó JD.

Cuando JD empezó las plataformas no estaban monetizadas, pero hoy sí, lo que le permite gracias a la cantidad de seguidores, reproducciones y shares vivir puramente de su contenido en redes, lo que representa un antes y un después para muchos humoristas que hoy en día han tenido que hacer el cambio hacia las redes.