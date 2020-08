Héctor Acosta: Entre el arte y la política

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Como a to­dos, la pan­demia por el Covid-19 ha afectado a Héctor Acosta (Bonao, 1967), quien no ve una sali­da cercana a esta situación. El recién juramentado sena­dor por la provincia Monse­ñor Nouel entiende que por un buen tiempo no podrá reunir a sus seguidores para disfrutar de su música, bai­larla, escucharla con la rica experiencia del sonido en directo y, por supuesto, ver en escena a su artista favo­rito.

“Ha sido duro”, comen­ta El Torito, y pasa a con­tar esos aspectos en qué el coronavirus ha trastocado su vida, empezando por lo económico, porque ha de­jado de percibir un dinero mensual, y no puede echar­le la culpa a nadie.

Pero esto no es exclusi­vo suyo, sino para todos los artistas que como él, se dedican al género tropical. “Trabajamos para mucha gente”, añade, y que desde el 29 de febrero los músicos que integran su orquesta no han tocado una nota.

Por esto, y como una for­ma de llevar alegría a sus fans y al mismo tiempo dar­le movimiento a su carrera artística y ponerla al día con lo digital, presentará el con­cierto “Torito Mundial”, que se transmitirá en streaming.

La producción

René Brea produce el show está programado para este domingo 30 de agosto a las 8:00 de la noche, hora local, y podrá ser disfrutado en to­do el mundo a través de la plataforma www.adnstrea­mconcerts.com.

Un espectáculo del que dice estará su orquesta completa, con juego de lu­ces, bailarinas, y en el que intepretará todos los éxitos que han dado forma a su re­pertorio durante las últimas tres décadas.

Un concierto en el que el artista enfatiza, se ten­drá un protocolo de seguri­dad acorde con la situación. En ese sentido, el distancia­miento de los instrumentis­tas y el uso de mascarillas serán parte de las normas.

El cantante de temas co­mo “El Mujerón” y Amorci­to enfermito”, entiende que los conciertos en linea pue­den ser una salida para los artistas en esta pandemia.

Brea, quien tiene a su cargo la parte creativa y la puesta en escena, explica que este show de Héctor Acosta será un contenido totalmente original y exclu­sivo para los usuarios de es­te nuevo servicio de strea­ming, el cual puede ser visto desde teléfonos inteligen­tes, computadoras, tablets, SmartTV y otros dispositi­vos con acceso a internet en cualquier parte del mundo.

“Creo que por un buen rato la gente va a tener que acostumbrarse a ver este ti­po de evento para ver y es­cuchar a sus artistas, por­que nadie sabe la fecha en que puedas volver a ver cien personas juntas escuchando al Torito o a otros artistas”, considera Acosta.

En sus redes sociales, El Torito ha generado algunas controversias al momen­to de ofrecer sus opiniones sobre temas de interés so­cial, algo que le ha genera­do unas veces el aplauso y otras tantas criticas. “Mi Instagram y mi Twitter es por donde yo mando mis vejigazos, mis cosas del arte y hasta politicos, soy yo quien lo maneja, y enfrento mis consecuencias”, dice.

En esos espacios fueron tam­bién dejando ver sus pre­ocupaciones sociales, las mismas que lo han llevado a ser senador de su pueblo, Bonao.

Su papel político

Desde el pasado 16 de agos­to, Héctor Elpidio Acosta Restituyo, nombre comple­to del artista, ocupa el cargo de senador de su provincia. algo que encarará, según di­ce, siguiendo el consejo de gente que sabe más que él de política. “Me gusta eso, escuchar a los demás, a los que saben. Creo que, con Dios delante, lo que me pro­puse, que fue ayudar a mi gente, lo he empezado a lo­grar”, asegura satisfecho de saber que mucha gente le ha abierto las puertas.

DETALLES

Novedad

La promoción de “Tori­to Mundial” está basada una estrategia que se di­fundirá por diversos paí­ses del continente y que comprende medios tra­dicionales y digitales, explicaron sus promo­tores.

La cita.

El show está programa­do para las 8:00 de la noche del domingo 30 de agosto, siendo este el primero de una serie de espectáculos que podrán verse a través de ADN Stream Concerts.

Los accesos para el con­cierto están disponibles desde ya en el portal de internet www.adns­treamconcerts.com, la cual tiene un costo de US$12.00 dólares.