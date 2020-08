Maluma sobre su expareja y Neymar: "No me importa porque cada quien hace su vida"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Maluma tiene a Neymar cantando y él contando su sentir sobre "el bochinche" y las burlas en las redes sociales que envuelven a su exnovia y al futbolista Neymar da Silva Santos Júnior.

El cantante colombiano decidió romper el silencio acerca de la polémica que se generó después de que Neymar celebrara el triunfo de su equipo PSG sobre el Leipzig, en las semifinales de la Champions League, con la canción "Hawái", que supuestamente el colombiano dedicó a su expareja, la modelo Natalia Barulich, que ahora es novia del astro del futbol.

"No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien, cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él, me siento muy agradecido con él y todo el equipo del París por poner esa canción después del partido", expresó Maluma en un video.

Maluma sostuvo que no es una persona de conflictos y que desde su niñez le enseñaron a que si tiene problemas con alguien ir de frente.

"A mí no me gusta el drama, no me gusta esa vuelta de estar inventando rumores en redes sociales y mandar indirectas. Nosotros en Colombia somos criados de esa manera que si uno tiene un problema, uno lo enfrenta, uno lo enfrenta con todos los poderes", expresó el artista.

+ Frente a Neymar

También mostró admiración por Neymar, a quien le deseó muchos éxitos, ya que según dijo siempre quiso ser futbolista y "el profe" no lo quiso.

Maluma decidió hacer un Instagram Live con el propósito de hablar sobre su más reciente material discográfico, "Papi Juancho", del que presentó de manera oficial el tema de la controversia, "Hawái"". Sin embargo, durante la interacción, las preguntas respecto al triangulo amoroso entre él, el brasileño y la modelo no se hicieron esperar y al cantante no le quedó más remedio que responder.

El intérprete de "Felices los 4" cerró el miércoles su cuenta de Instagram, abriendo especulaciones sobre un supuesto enfado por la aparente provocación y burla de Neymar, donde aparece en un video cantante el tema del colombiano “Hawái”.

Luego el jueves Maluma decidió reabrir la cuenta y horas más tardes conectarse al "en vivo" con sus seguidores.

El disco "Papi Juancho" cuenta con 22 canciones creadas en este tiempo de cuarentena entre Medellín y Miami. Según sus promotores, es el resultado de muchos años de trabajo y la evolución del alter ego de Maluma, el "Dirty Boy" que ya creció.

“Este álbum es muy especial para mí, es mi esencia, con lo que crecí, la música que disfruto con mis amigos. En el disco está mi gusto personal a nivel de reggaetón, por eso quise invitar a los artistas que me han inspirado. Es una producción que hice con mucho amor para complacer a mis seguidores, pero también, para satisfacerme a mí mismo. Quiero que la gente lo disfrute, que lo gocen: esta es la esencia de Papi Juancho”, comentó el artista.