Paula Ferry: Un nuevo papel en el cine

Luego de llevar unos meses en el país, con­finada por la pandemia del coronavirus, Covid-19, la actriz Paula Ferry se une al elenco de la “biopic” de los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

La actriz dominicana in­terpretará el personaje de “Mary Céspedes”, esposa de Miguel Céspedes en su eta­pa de joven en la película “La vida de los reyes”, que produce Caribbean Cine­mas, bajo la dirección de Frank Perozo.

“Estar en mi país y tener la oportunidad de partici­par en este proyecto sobre dos grandes exponentes del humor Me llena de orgu­llo”, expuso Ferry sobre esta oportunidad que le brinda el cine dominicano.

Con esta cinta Paula re­gresa a la pantalla grande y al cine dominicano luego de haberse graduado de ac­tuación en cine y televisión en el Conservatorio de Ar­­te Dramático de Nueva York (NYCDA).

“Para convertirme en Mary Céspedes tuve que so­meterme a un cambio de look, y esos retos es de las cosas que más me gustan de mi trabajo, que me permite salir de mi zona de confort”, expuso sobre la interpreta­ción de su personaje.

Antes de ir a residir a Es­tados Unidos Paula Ferry mostró sus cualidades his­triónicas en diferentes pro­ducciones cinematográficas dominicanas.

EN EL CINE

Sus trabajos.

En el cine protagoni­zó las películas “Códi­go Paz”, “María Mon­tés” , “Primero de enero”, “Cómplices” y “El hom­bre que cuida”.