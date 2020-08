Muere Ben Cross, actor de "Carros de fuego"

Redacción L2

Santo Domingo

Ben Cross, conocido por su interpretación del atleta olímpico británico Harold Abrahams en la premiada "Chariots of Fire" (Hugh Hudson, 1981) murió este martes luego de una breve enfermedad, en Viena, Austria.

El intérprete, nacido hace 72 años, realizó su último papel como el cardenal Mathews, en "The Devil's Light", una producción de Lionsgate, hace apenas díez días. Su deceso fue confirmado por su agente, Ed Smith a Variety.

Su nombre real era Harry Bernard Cross, y nació en Londres en 1947. Comenzó a actuar a una edad temprana, en producciones de la escuela primaria, pero la abandonó los estudios para trabajar como limpiador de ventanas, camarero y carpintero.

Su carrera dio un giro a los 22 años, cuando fue aceptado en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres. Cross se graduó con el prestigioso premio Vanbrugh de la escuela de actuación a la interpretación del año e hizo su debut en la pantalla en un thriller de la Segunda Guerra Mundial de 1976 "A Bridge Too Far".