María Celeste Arrarás

BÉLGICA SUÁREZ

A muchos empresarios no les importa el tiempo que le haya dedicado un empleado, bien sea talento o ejecutivo, lo im­portante es que sus empresas estén bien. La muy conocida María Celes­te Arrarás fue despedida después de veinte años haciendo un noticiero, la cancelaron de Telemundo, toda su juventud dedica­da por entero a esta planta televisora, la cri­sis del Covid-19 se la llevó, esperamos que muchas de estas figuras tengan un plan B para seguir adelante. Todavía esta dama es­tá joven, es una mujer activa y puede rein­ventarse, volver a otro medio, porque ta­lento tiene.

Nuevas autoridades

El Presidente electo de un país, es el presi­dente de todos, no importa que no hayan votado por él o que sean de otros partidos, pero no hay sentimientos por el prójimo. Muchos fanáticos que creen que las elec­

ciones no han pasado, se alegran de que los empleados públicos pierdan sus em­pleos, la comida, medicinas, el seguro médico. Veo que hasta celebran y disfru­tan. Muchos no necesitan del gobierno y se ríen de la desgracia ajena. Esas per­sonas no pueden ser políticos, no tienen sentimientos, solo venganza. Y pensar que los que van para fuera son padres de familias, que ni siquiera son funciona­rios.

Ahora me tocó de cerca

Mi tía Ana Silvia murió de Covi19, qué tristeza, no pudo rebasarlo, aunque me­joró y en la clínica le dieron de alta, lue­go empeoró y murió. Todos conocemos a alguien que ha fallecido o ha estado grave de este virus y difícil es controlarlo, hay muchas personas infectadas que son irresponsables, que le dio y se le quitaron los síntomas, cree que están libres y salen a contagiar a otros sin hacerse otra vez la prueba y como aquí es tan difícil de rea­lizar la PCR, no guardan la cuarentena, por eso se dice que nos dará a todos, Dios nos Libre.

Restaurantes

Los restaurantes, luego del coronavirus están muy activos ofreciendo a sus clien­tes variedades de exquisitas comidas, sobre todo para llevar. En Los Jardines Metropolitanos está Mar y Fuego, ofre­cen variadas comidas, paella, mofongo y criolla. La gente se quedó con la cos­tumbre de buscarla y comer en la casa en familia, en especial los fines de semana.

Hasta la próxima.