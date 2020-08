Fanny Luna “Lo esencial: belleza interior y calidad humana”

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Fanny Luna de­be su pasión por la comu­nicación a una tía, quien tra­bajaba en un medio de co­municación y ella la acom­pañaba. Desde entonces empezó a admirar el traba­jo de grandes veteranas co­mo Nuria Piera y Lisette Sel­man sin saber que un día se convertiría en presentado­ra del noticiario meridiano AN7 del canal Antena 7.

“No pensé que yo iba a tener la oportunidad de tra­bajar en el área noticiosa. Mi sueño era ser jueza o fis­cal, me gustaba mucho el derecho y terminé estudian­do esa carrera también, pa­ra más preparación, luego de graduarme de la licen­ciatura en comunicación so­cial en la universidad O & M”, indicó la periodista.

Fanny fue contratada co­mo productora en el noti­ciario AN7, pero cuando vieron su potencial le ofre­cieron estar delante de las cámaras, oportunidad que agradece a sus ejecutivos.

La joven noticiera no cree que la condición de ser mujer facilite o dificul­te las oportunidades den­tro de los medios de comu­nicación, ya que el mundo laboral ha cambiado en los últimos años y lo que verda­deramente habla de las per­sonas el trabajo, la capaci­dad y la preparación.

En cuanto a la vestimen­ta, Fanny opina que la tele­visión ha ido evolucionando y por esta razón no es nece­sario vestirse de una forma tan rígida o formal todo el tiempo.

“Ya la televisión es más ligera, más natural, pue­des utilizar una vestimen­ta casual, fresca y juvenil, sin tener que caer en lo vul­gar, pero si presentas noti­cias sabes que algunas vesti­mentas no deberías usar en tu trabajo”, explicó Fanny a LISTÍN DIARIO.

Los estándares de belle­za no existen para esta jo­ven, ya que cree en la be­lleza interior y en la calidad humana, que es más impor­tante y se valora más, aun­que explica que las muje­res siempre deben cuidar su imagen en la televisión.

“Lo esencial es la belleza interior y la calidad huma­na que puedes tener, no es un secreto para nadie que lo visual se toma mucho en cuenta en los medios de co­municación, la mujer debe cuidarse y estar bien puesta en este tipo de trabajo, pe­ro insisto en que la belleza se acaba y el conocimien­to se queda, por más linda que seas si no tienes capaci­dad en un momento no po­drás sostener tu trabajo, me refiero al área de periodis­mo”, expresó la periodista.

Luego de que se apagan las cámaras, Fanny es una persona muy familiar, viene una familia muy amorosa, es la mayor de cuatro her­manas, que siempre están a su lado para celebrar to­dos sus logros. Su padre es su fan número 1 y siempre la apoya en todo, le gusta compartir todo con sus her­manas y conserva el mismo círculo de amigos desde ha­ce años, pues valora mucho la amistad sincera y sin ma­quillajes.

DE ELLA

Personal.

Le gusta estar fuera de las cámaras, pues se siente más libre. Le en­canta disfrutar de un buen vino. Ama la sole­dad y adora leer un libro antes de irse a dormir.