Pavel Núñez: "harto de los haters" por mezquindad en redes sociales

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantautor Pavel Núñez reaccionó indignado y se declaró "harto de los haters" y de "la mezquindad" de mucha gente.

"Estoy harto de los 'abajo el que esté arriba' de los revolucionarios de “Twitter”, aquellos cuya 'valentía' solo aparece para escribir oprobios, pero que se orinan en la ropa si ven de frente al que criticaron en redes, les dedico mi más profundo váyanse a la mierda a los haters", publicó Pavel en Twitter.

A muchos de sus seguiedores le extrañó el lenguaje y el tono usados por el cantautor. Él lo justifica: "El que me conoce sabe que no me pronuncio así y menos por estos medios, pero hoy estoy bastante harto y más que dolido con la crueldad de quienes solo aparecen para destruir aportes, esos que solo señalan por la envidia que produce no tener lo criticado".

Luego abundó: "A ti querido hater, pequeño gusano sin talento, ser sin aporte alguno que solo vive para desmeritar al que aporta, te digo: tiene que ser muy miserable tu existencia, que te satisface el no fundamento y la repetición de la mentira que otro hater dijo!".

El intérprete de "Paso a paso", "Te di" y "Viene gente" sostuvo que "la mezquindad debe ser una de las actitudes humanas más deplorables, el mezquino no empatiza, no es mediador, es egoísta, pide la recompensa de los logros ajenos, va en pro de lo que esta bien para él y si eso que es bueno en sus manos, lo tiene otro, entonces es malo!".