Nefy llega desde Perú para “la conquista” de dominicanos

Nefy “El Peruano” es un jo­ven artista de la música ur­bana que busca establecer­se en la industria musical en el género urbano a través del dembow. En esta opor­tunidad se une a los domi­nicanos Fecho “El Trotiao” y Pakitin “El Verdadero” pa­ra lanzar su nuevo sencillo “Préndela”.

El corte cuenta con un audiovisual que el intér­prete, procedente de Perú, define como una película, la cual podrán no solo es­cuchar, si no que al mismo tiempo disfrutarán de una producción de calidad en un video dirigido por DM Filmz.

“Tengo un tema que se titula ‘Era mía’, fue mi pri­mer sencillo, el que me hizo dar el paso firme y meterme en la industria. Con esa can­ción me pude dar cuenta del fruto de mi trabajo, por toda la gente que me escri­bían y me mandaban videos diciéndome que les encan­taba el proyecto y que espe­raban más de mí”, comentó el exponent.