Ismael Cala regresa al periodismo en televisión tras cuatro años de ausencia

Alicia Civita/EFE

Miami

El periodista cubano Ismael Cala, famoso por su programa "Cala" en la cadena CNN en español, ha decidido regresar al periodismo de televisión y a las entrevistas de personalidades tras cuatro años de ausencia, según dijo en una entrevista con Efe, motivado en parte por los efectos de la pandemia en sus empresas.

"En los últimos cuatro años me convertí en una especie de nómada. Hubo años que no pasé más de tres días en mi casa. Fue algo que me encantó. Me dio nuevas herramientas, fui a lugares maravillosos y conocí a gente increíble", indicó Cala desde su departamento en Miami.

"Creamos empresas que giran entorno a los principios de 'mindfulness', salud mental y bienestar, que me han ayudado a lo largo de mi vida. Meditación, autoconocimiento y autoayuda", explicó el periodista y empresario al describir lo que ha sido su vida después de que se despidió de la audiencia que durante cinco años y medio lo había acompañado en la pantalla de CNN.

Sin embargo, la pandemia lo aterrizó y lo ancló en Miami. También produjo una especie de "tsunami" de cancelaciones.

"Estaba en Costa Rica cuando nos dimos cuenta de lo que venía y Mega TV tenía tiempo conversando conmigo para que regresara a la televisión", recordó Cala al hablar de mediados de marzo, cuando las medidas de confinamiento para contener la pandemia del coronavirus obligaron a suspender casi todos los vuelos.

"Me di cuenta de que este era el momento para ver explorar la posibilidad y el resultado me tiene muy contento", afirmó.

El resultado se trata de "Cala", un programa de variedades de una hora, en el que combina el periodismo, la opinión, los consejos y el entretenimiento.

"El concepto es ofrecerle al público contenido que los haga irse a dormir con una sonrisa en los labios”, reveló.

Eso no significa alejarse de las noticias: “En estos momentos en particular es importante saber lo que está pasando”, reconoció, pero para Cala “todo es cuestión de perspectivas”.

LOS PRIMEROS DÍAS

MegaTV, propiedad de Spanish Broadcasting System (SBS), Inc., es una operación de televisión con distribución en señal abierta, cable, satélite y afiliadas en Estados Unidos y Puerto Rico. Compite con Estrella TV por el tercer lugar de sintonía entre las cadenas de TV de habla hispana.

Aunque la mayoría de las televisoras han decidido realizar las transmisiones de los programas en vivo desde casa, el periodista cubano decidió “ofrecerle al público un producto de alta calidad”.

Esto implica escenarios, luces, sonido y cámaras profesionales, por lo que se traslada diariamente a los estudios.

El primer programa, transmitido el 20 de julio, contó con la presencia de la primera pareja del espectáculo en Miami, Emilio y Gloria Estefan, quienes son los padrinos de esta edición de “Cala” y fueron los encargados de cortar un listón verde alrededor de la escenografía.

"Apoyamos a Ismael porque es una persona que lleva luz y positividad al mundo, cosas que hacen tanta falta actualmente. Lo queremos mucho y le deseamos lo mejor en el nuevo programa", expresó Emilio Estefan en el momento.

Entre los primeros invitados han estado además José Luis Rodríguez "El Puma", Natalia Jiménez, Lucía Méndez, Aymée Nuviola y Alexis y Fido, además de personajes de la política local y expertos en salud física y mental.

“Este programa me permite sumar lo que aprendí y desarrollé en CNN y sumado a las vivencias posteriores”, consideró Cala, quien busca demostrar, además, que se puede hacer periodismo serio “como el de antes”, sin que solo se enfoque en temas duros o lleve a conclusiones angustiantes.

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

Aunque la parte de “Cala mundo” y “Cala encuentros” de sus emprendimientos está en pausa a consecuencia de la COVID-19, “otras iniciativas como la aplicación de meditación y los cursos en internet han crecido muchísimo en estos meses”, manifestó el periodista.

No esperaba ese resultado, pero le llena de satisfacción, pues para él es una muestra de que tomó la decisión adecuada a mediados de 2016.

“Yo tenía esa necesidad de llevarle a los demás las cosas que me habían servido a mí para sortear la herencia genética de salud mental que había recibido en una familia, donde hay esquizofrenia, depresión, ansiedad y suicidios en serie. No podía mantener la relación laboral con CNN y hacer todo eso”, recordó.

Aunque regresar a la televisión no era una meta concreta, ni algo que consideraba a corto plazo, Cala ve su nuevo programa como una muestra más de que "hay que estar abierto para los cambios en la vida".