ENVIVO: El mundo de las series y el cine esta noche a nivel de un click en "El Toque de las 9"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

"El Toque de las " trae la noche de este miércoles atractivos contenidos de series de televisión y películas para garantizar el "cine en casa", a partir de las 9:00, segmento audiovisual conducido por los expertos Francis de la Cruz y Rubén Peralta Rigaud.

Al abordar el tema televisivo, Francis de la Cruz hablará sobre la filmografía de la actriz Elizabeth Moss, la nueva temporada de "Grey’s Anatomy", los nuevos actores de "Elite" y la demanda a los creadores de "Strange Things".

"El Toque de las 9" trae una propuesta novedosa cada noche a través de la plataforma digital de Listín Diario y sus redes sociales.

Rubén Peralta Rigaud responde el por qué "Tenet" se estrenará primero en los cines internacionales, fuera de Estados Unidos.

Además, noticias de Watchmen y la liga de la justicia que se trataron en el evento de la Comic Con.

Por último, tres películas de terror que están ambientadas en Airbnb’s: "The Rental", "The Beach House y you have left".