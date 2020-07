Muere el productor de televisión Summer Carbuccia

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Summer Carbuccia, uno de los más experimentados productores de la televisión dominicana del siglo XX, falleció este martes, informaron relacionados.

"Paso por el triste momento de comunicarte el fallecimiento de nuestro buen amigo Summer Carbucia. Summer falleció hoy como a las 5:00 pm, de un infarto según la información de la familia", indica un amigo cercano.

El reconocido hombre de la televisión, que recientemente vino de retirada al país desde la ciudad de Miami, expiró en casa de unos compadres, con quienes compartía la tarde de este martes.

“Él me acompañó al supermercado porque necesitaba comprar algunos productos y cuando regresamos a la casa me puse a lavar los artículos y él me dijo que iría al baño, al pasar el tiempo y ver que no bajaba le pedí a mi esposo que investigara y lo encontró desmayado en la habitación”, dijo la señora identificada como Griselda al portal testigo.com.do.

Al ver que no reaccionaba llamaron al sistema 9-1-1, pero los paramédicos no pudieron reanimarlo. “Al parecer fue un infarto fulminante”, dijo la señora.

+ De su carrera

Summer comenzó a descatarse a partir de 1978 cuando pasó a formar parte de Teleantillas como encargado de promociones y director del noticiario.

En el canal 2 dirige el programa "Tick, tack, tok", con Freddy Ginebra, a quien también produjo más tarde "En Primera Fila".

En 1981 dirigió la segunda etapa del programa "Romance con Lope Balaguer" y años más tarde "Friendo y Comiendo", con Jochy Santos, "Noche y Día", con Magna Florencio y Miguel Angel Herrera.

Junto a Aquiles Durán conformó uno de los dúos de la producción de televisión más exitosos de República Dominicana.

Fue el primer productor de "Radio TV", el espacio conducido por Domingo Bautista y Aracelis Melo, en TV 13, hoy Telencentro.

Además de programas fue director de videos, entre ellos "El Jardinero" y "El africano", de Wilfrido Vargas, y "Al ritmo de la noche", en voz de Sophy, además de audiovisuales de Los Kentón, Tony Seval y muchos más.

A pesar de su incidencia en la televisión local, se mantuvo al margen de la pantalla. "Tú sabes que yo soy una persona de detrás de las cámaras, esto para mí (estar al frente de las cámaras) es pasar el Niágara en bicicleta", dijo durante una entrevista en el programa "Pégate y Gana con El Pachá" (Color Visión).

En décadas pasadas se fue a vivir en la Florida, Estados Unidos, pero en los últimos tiempos regresó a vivir a su país.