La temporada 6 de Fear The Walking Dead ya tiene fecha y un tráiler brutal

Fear The Walking Dead ya tiene fecha de estreno para su sexta temporada. O al menos para el arranque de su sexta temporada ya que, según anunciaron sus responsables durante la presentación en la Comic-Con at Home, el 11 de octubre de 2020 verán la luz los primeros capítulos... pero para el resto habrá que esperar, ya que la temporada no ha podido aún ser completada por la pandemia de COVID-19.

Durante la presentación, que contó con los shorunners de la serie y con varios de sus protagonistas, ennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Karen David, Jenna Elfman y Rubén Blades. Además durante el panel adelantaron que esta sexta temporada será "más oscura", tal y como constató el tráiler lanzado durante el evento.

El adelanto presenta la voz de Morgan en la radio, junto con imágenes de los demás en sus nuevas vidas bajo el control de Virginia y los pioneros. Ahí aparecen Strand (Colman Domingo) y Alicia (Alycia Debnam-Carey) esposados a merced de la nueva comunidad.

