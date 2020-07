Oops!.. Britney Spears: vida tormentosa, enfrenta a su padre en busca de su libertad tras doce años bajo su tutela

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Desde hace varios años, específicamente en el 2007 existe un movimiento en las redes sociales encabezado por todos los fanáticos de la princesa del pop Britney Spears. Ellos exigen que "liberen a Britney". Resulta que esta época ha sido la más oscura para la cantante y es que la presión mediática y los paparazis la llevaron a protagonizar uno de los escándalos inolvidables para el mundo del espectáculo.

Muchos recuerdan la foto del ídolo juvenil de los 2000 cortándose el pelo al rape con una maquinilla y luego saliendo de la peluquería para montarse en su auto mientras sostenía a uno de sus hijos. Luego de esto la artista fue llevada a un centro de rehabilitación y en internet comenzó a exigir que la dejaran en paz.

Tres años después, en 2010, el movimiento #FreeBritney ya tomaba forma. Celebridades, medios de comunicación y cientos de fanáticos han apoyado este grupo activo, alegando que todo es una conspiración de su padre para mantener atada a la cantante.

Luego del incidente un juez dictaminó que Britney estaba incapacitada legalmente para hacer actividades que un adulto haría.

+ Su semanal es de 1,500 dólares

La intérprete de "Womanizer" vive bajo la tutela de su padre y no puede conducir, salir sin compañía o ver a sus hijos sin la supervisión de alguien.

Medios de Estados Unidos afirman que la artista recibe apenas 1,500 dólares semanales y que su padre devenga un salario de 180,000 dólares anuales, más facturas y alquileres aprobados por un tribunal.

Esta situación lleva 12 años y los fanáticos han revivido el movimiento, pues creen que Jamie Spears es el culpable del mal estado de la salud mental de la cantante, enfrentada ahora en los tribunaels con su padre, quien desde 2008 tiene su cargo de tutela y que le maneja el dinero que ella genera.

Jamie Spears es el representante legal y el administrador de todos los bienes de la artista del pop desde que estuvo en el psiquiátrico. A raíz de ello también perdió la custodia de sus hijos, uno de los golpes más difíciles que tuvo que enfrentar al artista.

Mientras se discute su demanda de no ser tutelada por su padre, "La Princesa del Pop" está bajo el cuidado de su mánager, Jodi Pais Montgomery, quien actuará como su tutora hasta el 22 de agosto, mientras se define su condición legal.

Se esperaba que el miércoles 22 de julio la artista acudiera a la audiencia virtual que se conoce para el cambio de su tutela, pero no fue así, ya que su padre solicitó mantener estrictamente privado el caso.

+ El ídolo pop

Britney saltó a la fama en 1998 con su álbum debut "Baby One More Time", el cual rompió records como el más vendido de una solista adolecente, su cara angelical y su vestimenta de colegiala la hacían ver como una lolita.

Dos años después llego otro éxito: "Oops!... I Did It Again", álbum que vendió 1.3 millones de copias y la posicionaron como el icono pop que es hoy en día, así como también una de la principales influyentes en la moda juvenil.

Antes de cumplir los veinte años de edad, Britney era catalogada como la mejor artista pop de todos los tiempos y la principal impulsora de la música pop de los noventa.

Sin dudas ella ha influenciado a la mayoría de los artistas de música pop del siglo XXI.

En el 2001 ya tenía preparado su tercer álbum "Britney", del cual se despegó el éxito "I´m Slave 4 U", uno de los álbumes musicales más importantes en la carrera de la princesa del pop, pues deja atrás la figura de colegiala inocente para transformarse en la joven sensual que atrae las miradas de los hombres al presentarse en cualquier lugar.

En el año 2003 ya tenía 21 y estaba a punto de recibir su estrella en el paseo de Hollywood. De esa manera se convirtió en la cantante más joven en poseerla. Luego de eso no dejó de trabajar sin parar.

En ese mismo año lanzó "In the zone", su cuarto álbum de estudio que contiene los éxitos "Toxic", "Me Against the Music" y "Everytime".

A la par con el lanzamiento de su álbum recopilatorio de éxitos "Greatest Hits: My Prerogative", en 2004, tuvo una serie de conflictos en su vida privada que la llevaron a estrellarse contra la pared.

Su desestabilización emocional inició luego de su rompimiento sentimental con Justin Timberlake, en el 2002.

Ambos habían recibido mucha atención por parte de los medios, por lo que su rompimiento ocupó todas las portadas de los periódicos.

Luego del éxito de Timberlake, "Cry me a River", la prensa empezó a catalogar a Britney como una infiel destroza corazones, mientras que él crecía en popularidad.

Britney confesó en el documental del 2008 "Britney: For the Recordque" que en esos momento no supo manejar su rompimiento y lo único que le vino a la cabeza fue "salir de fiesta sin parar", por lo que los tabloides y páginas de chismes empezaron a catalogarla como una fiestera incontrolable.

Para el 2005 las cosas en la vida de la gran estrella pop no estaban del todo bien. Su mundo estaba a punto de colapsar.

Su repentina boda en Las Vegas y su relación con Kevin Federline, un bailarín de su equipo de baile que había dejado a su ex novia, quien estaba embarazada. Los paparazzi y tabloides regresaron al ataque, poniendo a Spears como una desbarata hogares felices.

Dos años de matrimonio entre altibajos y peleas vivió la pareja Federline-Spears. El divorcio fue algo que ya se veía venir.

Para ese momento la cantante estaba embarazada de su segundo hijo, luego del nacimiento de Jayden James Federline. Otra batalla vendría: la pelea por la custodia y los sucesos del 2007 que la obligaron a volverse asidua a los psiquiátricos, lugar donde fue ingresada en más de una ocasión. Parecía estar al borde del fin de su carrera.

+ Su regreso

Varios meses pasaron entre clínicas y tratamientos psiquiátricos, pero retomó la música con su quinto álbum "Black Out" eclipsado por mal momento: una presentación desastrosa en los MTV Music Awards.

A pesar de las criticas de su sencillo "Gimme More", el retorno registró cierto éxito, pero los actos erráticos de la cantante y las peleas con su ex pareja por la custodia terminaron con la poca cordura de la artista.

El 4 de enero del 2008, Britney se encerró en el baño con uno de los niños durante horas, lo que obligó a Federline a llamar un ambulancia y Britney fue traslada al psiquiátrico nuevamente. A pesar de que salió al día siguiente, pero no pasó una semana para que regresará a la clínica nuevamente.

Las fotografías de la cantante postrada en la camilla y los vídeos de sus recriminaciones a los paparazzi coparon titulares. Esta vez duró más tiempo allí, recuperándose y lanzando su sexto álbum de estudio "Circus".

A pesar todos sus problemas la prensa ya estaba empezando a ver los cambios positivos en ella, además de que sus sencillos "Womanizer" y "Circusos" ocuparon los primeros lugares de las listas internacionales.

En 2009 se embarcó en una gira de las giras más millonarias y lanzó su segundo álbum recopilatorio "The single colletion".

En los años siguientes Britney parecía haber recuperado sus facultades mentales y así lo demostró sacando el álbum "Femme Fatale", que generó los éxitos "Till the World Ends", "Hold Against Me" y "I Wanna Go".

Para 2012 fue escogida como jurado del programa de talentos The X factor USA y en 2016 lanzó su noveno disco de estudio, "Glory". La muchacha lucía recuperada de sus problemas siquiátricos, pero su padre no le devolvía su autonomía y esto obligó a los fanáticos a revivir el #FreeBritney.

+ #FreeBritney

Todo comenzó en 2018, cuando Spears se disponía a abrir una casa para hacer un show que le dejaría millones en Las Vegas.

Todo estaba casi listo,pero sorpresivamente aquello se vino abajo y fue cancelado a principios del 2019.

La única respuesta de la cantante fue que la salud de su padre estaba bastante deteriorada por lo que no podía continuar con el proyecto.

En marzo del 2019 Britney dijo que dejaría todos sus proyectos y actividades para concentrarse en su familia.

A eso se le agregó la sorpresa de que regresó al psiquiátrico, alegando que la enfermedad de su padre la habían desestabilizado.

Tiempo después las confesiones de la cantante, quien se había unido al movimiento #FreeBritney, salieron a la luz. Había acudido ante un juez denunciadno que había sido ingresada en el psiquiátrico contra su voluntad y que todo fue culpa de su padre.

El 24 de abril Spears comenzó a luchar para recuperar su autonomía acudiendo a los juzgados de Los Ángeles. Hasta se realizó una investigación acerca de la tutela de la cantante.

El 3 de septiembre de 2019, se informó que el padre y tutor de Spears habría abusado de su nieto Sean Preston de 13 años.

La policía habló con The Blast para denunciar el incidente, indicando que Kevin Federline, padre del menor, había presentado un informe policial el 25 de agosto. El padre de Britney perdió la custodia de sus nietos.

Finalmente, el miércoles, 22 de julio del 2020, a sus 36 años, se inició el histórico juicio en el que buscará liberarse de la tutela de su padre al demostrar un cambio en su vida.

Algunos seguidores del movimiento #FreeBritney se aparecieron el miércoles con carteles en las afueras del juzgado de Los Ángeles.

Hace una semana, Lynne Spears, la madre de la estrella pop, acudió al tribunal en Los Ángeles solicitando la custodia de su hija, argumentando que su vida corre peligro al lado de su padre, quien supuestamente la mantiene prácticamente cautiva.

+ Actitudes

En este 2020 han circulado varios videos en las redes donde sale la "Princesa del Pop" bailando o posando e inclusive ha llegado a postear algunas fotos sin una gota de maquillaje.

Hace varios días Spears subió una foto al natural en su cuenta oficial de Instagram donde decía que adoptaría ese nuevo estilo al natural.

"Quien lo hubiera pensado que después de tanto tiempo en la silla de maquillaje arreglándome para lucir perfecta… ahora sé que lo natural es mucho mejor, porque te hace lucir más joven y mucho mejor", escribió la celebridad en el post.

Al parecer Britney se ha tomado enserio lo de dedicarse a ella y se ha dedicado a subir bastante fotos y videos a la redes lo que hace cuestionar a sus fanáticos si realmente se encuentra tan bien como dice estar.