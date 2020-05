Fausto Mata: “El confinamiento me ha convertido en una mejor persona”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Fausto Mata se encon­traba ayer, junto a unos amigos, fumi­gando las calles y ca­llejones de La Zurza de Santo Domingo Norte y así lle­var un poco de aliento a los mora­dores del barrio en donde nació y creció.

Al actor y comediante la apa­rición del coronavirus Covid-19 le ha tocado muy de cerca. Vio morir por la enfermedad a uno de sus tíos y sintió mucho miedo cuando su padre enfermó por las mismas causas.

También todas las adversida­des que ha provocado la pande­mia y teniendo que vivir la cua­rentena solo en su casa han hecho de él un mejor ser humano, afir­ma en sus declaraciones a Listín Diario.

Una de las preocupaciones que más les inquietan es el futuro del arte en el país, que envuelve a una clase trabajadora que en es­tos momentos se encuentra en su casa, sin dinero y desamparada por parte del estado dominicano.

“Todos los días recibo llamadas de muchos de mis compañeros y amigos, buscando aliento y espe­ranza de que esto pronto volverá a cambiar”, dice muy desalenta­do a traves del teléfono.

A diferencia de otros artistas, Fausto Mata ha contado con la suerte de seguir trabajando. Su programa “Boca de piano es un show”, ha continuado su debida transmisión, todos los sábados a las 8:00 por Telemicro, canal 5.

Pero con la llegada de la pan­demia muchos planes quedaron atrás, y otros ingresos económi­cos se esfumaron, sin todavía sa­ber cómo lo irá a recuperar.

Experiencia positiva

Independientemente de la si­tuación económica y el dolor que sienta por sus compañeros, el confinamiento también ha tenido sus resultados positivos en el hu­morista.

“Ha sido una experiencia fuer­te la de estos últimos meses. Lo primero es que me he autoanali­zado, he revisado mi creencia y me he acercado más a Dios, por­que en medio de la bonanza uno se olvida de Dios y la pandemia me ha abierto los ojos que la vida no es mía. Me ha obligado a re­visar mi economía y a enfocarme como padre, por ser el protector de mis tres hijos”, subrayó.

También confesó que la soli­daridad se ha manifestado en él más que nunca y ha aumentado el acercamiento a familiares y amigos. “Esta pandemia nos ha igualado a todos y nos ha enseña­do a respetar la naturaleza y a sa­ber quiénes son nuestros verda­deros amigos”, sostuvo.

Su fama en PR

Fausto Mata y sus amigos Aqui­les Correa y Tony Pascual “Pa­chulí”, sin proponérselo, se con­virtieron en figuras populares en Puerto Rico.

La película “Sanky Panky”, que en principio llegó a la vecina isla pirateada, les abrió la puerta del éxito, logrando otras filmaciones de origen boricua como “Los do­mirriqueños”, presentaciones de shows de humor y otras activida­des artísticas.

Los vientos del pasado huracán María (2017) se llevó algunos planes con ellos en Borinquen, pero aún quedan otros en carpeta pendientes por hacer. “El cariño que nos tienen también en Cuba y Miami, además de Puerto Rico, nos ha sorprendido a todos”.

Humor por YouTube

Fausto Mata prepara el primer programa de humor dominicano para su canal YouTube. El que es­pera estrenar este año y para el que ya tiene listo la escenografía y un elenco de comediantes que estará trabajando con él.

“Es un proyecto que me tiene muy entusiasmado y con el que estoy seguro podremos seguir ex­portando nuestro humor a otros países”, aseguró el veterano hu­morista.

TRABAJO

Películas pendientes.

Por fecha de estreno que­dó pendiente la cinta de Bou Group, “Malos Padres”, que filmó junto a Pío la Distin­gancia y Frank Perozo. Tam­bién tiene pendiente para el mes de agosto el rodaje de otra película de Roberto Án­gel Salcedo.