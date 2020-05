Rachel Valdés, la artista plástica cubana que cura el "corazón partío" de Alejandro Sanz

Luisanna Carrasco

Santo Domingo

Rachel Valdés, el nuevo amor de Alejandro Sanz, es una artista plástica cubana de una belleza exótica, con su piel morena y ojos claros y que mantiene al cantante español afincado en una relación que toma cuerpo y alma durante la cuarentena por el coronavirus.

Aunque ambos son muy reservados con su relación, los dos no han podido escapar de la prensa y sus rumores de un amorío, por lo que no tuvieron más remedio que confirmarlo tras asistir de gancho el 15 de noviembre pasado a la gala de los Grammy Latino.

Alejandro Sanz terminó su relación el pasado verano con su pareja, Raquel Perera, con quien tiene dos hijos. Ambos contrajeron matrimonio en el 2012, pero a finales del 2018 esta relación inició en una etapa de crisis que no pudieron superar.

En julio del 2019 el intérprete de "Amiga mía" confirmó la ruptura de su relación a través de un mensaje muy emotivo en Instagram.

A los pocos días empezaron a surgir rumores del nuevo amor del cantante español. Esa persona favorita era Rachel Valdés, una desconocida para los fanáticos del cantante, pero no en el ambiente artístico internacional, pues se trata de una reconocida artista plástica cubana.

Luego de haber pasado seis meses en el anonimato, Rachel accedió hablar con varias revistas acerca de su relación y cómo surgió el amor entre los dos tortolitos.

+ Los comienzos

"Lo conocí hace un tiempo a través de unos amigos en Miami. Es grande como persona y como artista, es empático y humilde. Y muy noble", dijo la cubana a la revista Vanity Fair.

A pesar de ser la novia de un famoso cantante, Rachel tiene los pies sobre la tierra y no cree que sea algo tan grande.

"Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un big deal. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie", expresó la artista plástica.

Rachel nació en La Habana, Cuba, y es bastante reconocida por su trabajo en la pintura contemporánea }desde su graduación en 2010 de la Academia San Alejandro. La joven, que vive entre Barcelona, La Habana y Nueva York, ha expuesteo en Times Square y la Bienal de Arte de La Habana.

Valdés crea estructuras y piezas que buscan representar elementos universales con detalles existencialistas y muy modernos, indica una publicación de la revista Vanity Fair. Y agrega: sus obras en dos y tres dimensiones se caracterizan por ser instalaciones en gran tamaño.

El arte es algo que apasiona a esta pareja y una de las razones por la cual cayeron rendidos el uno por el otro. La pintora le ha acompañado a todos los conciertos del cantante y confesó que su canción favorita es "Cuando nadie me ve".

También admira la capacidad que tiene Sanz por "la capacidad de transmitir algo tan fuerte, como una buena canción. A mí me cuesta pintar en plan relajado porque es mi profesión. No soy tan bohemia. Me gusta organizarme bien, tener las cosas ordenadas... Pero Alejandro me parece buen pintor. Yo creo que ni sabe que pienso esto de él”, expresó Valdés.

Las cosas entre los dos van viento en popa, aunque desde que están juntos Valdés vive entre Madrid, La Habana y Miami, un estilo de vida un poco ajetreado, pero que ha podido sobrellevar hasta ahora.

En uno de esos momentos románticos de frente al público, el cantautor de "Corazón Partió" comentó un lindo mensaje en un post de su amada, dejando al descubierto lo enamorado que está.

“Los artistas no se explican. Los artistas te estallan en la cara y te revuelcan como las olas. Y eso eres tú. Una explosión de verdad creativa y comprometida con el arte que algunos tardarán en comprender sólo porque hay quien, cuando camina, mira al suelo para no tropezarse con su propia sombra. Estoy tan orgulloso de la artista que eres que aún estando bellísima en las fotos siento que se pierden la esencia misma de lo que significa tu obra. Felicidades por quien eres y que se preparen para conocerte”, escribió Sanz en el post de Instagram y esto enloqueció a sus seguidores.

Actualmente pasan el confinamiento juntos en Madrid y ella comparte algunas fotos con frases emotivas que dan a conocer lo románticos y profundo que son entre los dos.

Rachel viajó a la capital a finales de febrero para presentar su obra artística en "Arco" en, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo y aquí se quedó, reseñó la revista Hola.

Esta semana volvieron a ser noticia luego de que la cubana haya compartido una imagen en la que luce junto a los tres Grammy Latinos ganados por Sanz junto a un post de confesión: "Sabes a lo que me refiero, ¿no? Las mariposas divirtiéndose, ya sabes". Y las extrae de la canción "Feeling Good" (dejando claro que se siente bien).

Unas palabras que responden a la letra de la canción Feeling Good y que resumen el buen momento que atraviesa a nivel sentimental.