Andrés García, olvidado por sus hijos, dejará fortuna a hijastro

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A sus 78 años el actor mexicano de origen dominicano, Andrés García sufre por el abandono de sus hijos los también actores Andrés jr., Leonardo y Andrea, quienes no lo visitan ni se hacen cargo de sus cosas.

En entrevista con la revista Tv Notas, quien fuera uno de los galanes más famoso de las telenovelas y películas mexicanas, dijo sentirse a salvo en su casa de Acapulco, Guerrero, en donde continúa en recuperación después de que en 2014 fuera intervenido de la columna vertebral.

García confesó que sus hijos ya no se preocupan por él a estas alturas del partido, aún menos sobre la pandemia de coronavirus que enfrenta el mundo entero.

“Tristemente los hijos no se acercan, no soy el único, es común que los hijos no le correspondan a sus padres; he hablado con amigos que tienen el mismo problema. Es triste que a esta edad los hijos no nos acompañen, pero así es esto y yo estoy bien", puntualizó.

Sin embargo, aunque sus hijos de sangre lo hayan olvidado, el actor explicó que la única persona que lo busca es su hijastro Andrecito, hijo de su expareja Margarita, a quien quiere como si llevara su sangre.

Debido a esta situación, el intérprete confesó que ya tiene listo su testamento y dejó entrever que su único heredero será Andrecito.

“Mis propiedades se las voy a dejar a la persona que le interesa cuidarme, ¿no?", añadió.

El actor de “El cuerpo del deseo”, “El privilegio de amar”, entre otras telenovelas, contó que por fortuna no tiene problemas económicos, ya que se pasó 57 años trabajando y ahora disfruta del dinero que ahorró.

Recordemos que García algunas veces ha hablado de sus tres hijos ante las cámaras, ya que cuenta las diferencias que han tenido en el pasado.