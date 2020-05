Entrevista al Ministro de Salud

Bélgica Suárez

Con más de cuarenta días sin salir de casa fui al canal 29, a entrevistar al ministro de salud pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, junto a Haime Thomas para nuestro programa de televisión, en cola­boración con el canal. Me sorprendió la precaución necesaria que tiene la planta televisora para uno po­der ir sin temor de contagiarse, es la primera vez que vuelvo al edificio desde que inicio el estado de alerta, ya que transmitimos desde nuestros hogares. Muy buena entrevista de orientación, el ministro habla con mucha propiedad y conocimiento del Coronavirus, está bien preparado, mucha experiencia, se desen­vuelve muy bien, sin arrogancia, pero con mucha per­sonalidad, no se amilana ante nada, aún de la opo­sición, que quiere arroparlo en medio de una gran tragedia como la que vive el mundo. En esta entrevis­ta estuvimos muy separados, la escenografía bastante amplia, los tres quedamos bien distantes, más de siete metros entre uno y otro.

Mi salida

Pienso que muchas personas no están tomando en se­rio la epidemia del Covid-19, el pasado viernes, luego de 41 días sin salir de casa, con todo la protección y las medidas de lugar , tuve que ir a la capital del país, un viaje súper relámpago, vi un motón de gente en las calles como nada, eso sí, la mayoría tenían la masca­rilla y en algunos lugares, como en los bancos comer­ciales, haciendo filas, afuera, igual en los expendió de comidas mantenían la distancia social y el trasporte tan activo como en épocas normales. En la autopista Duarte demasiado vehículos, pocos paradores abier­tos, quizás tres. Bueno, aunque muchas personas no salen para nada, otros lo necesario, parece que será muy difícil controlar a la mayoría. ¡Qué barbaridad!

Comentario

Cuando escribí en la columna pasada de la hermo­sura de una plaza, donde cuenta con una estación de combustibles y el restaurante que hay dentro, ro­deado de la impresionante belleza del entorno de las montañas en San José de las Matas, por falta de espa­cio terminaba con esta conmovedora historia del se­ñor Juan de Jesús Estévez (Morel), una de las tantas víctimas del coronavirus quien murió en una clínica de Santiago, aún sin ser su amiga me causó una gran conmoción, recordé su lucha, porque su pueblo natal fuera parte de los lugares turísticos del país. El señor Morel vivía en Nueva York y San José de Las Matas, tenía supermercados en la gran urbe, siempre pen­diente del desarrollo de su pueblo, por eso esa gran inversión en su comunidad.

Variedad

En Santiago, conozco varias personas que hacen co­midas: Sarah Sued, Platos Árabes, el Castillo Integral, exquisitas ensaladas y otras conocidas familias que también preparan estos servicios. En la próxima co­lumna les tendré más detalles.