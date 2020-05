Salas de teatro independientes piden ayuda al gobierno

Pachico Tejada

Santo Domingo

La Red Dominicana de Salas de Teatro Independiente solicitan al gobierno declarar el estado de vulnerabilidad y que intervengan en ayuda de estos espacios culturales en medio del confinamiento que ha provocado la pandemia del Covid-19.

En una nota enviada a los medios en nombre de todas las salas que integran esta red, explican que se han visto obligadas a cerrar y cesar sus actividades, pero que "siguen cumpliendo con sus gastos operativos, amenazando su existencia".

La Resasati, como es nombrado el grupo por sus siglas, apela a la Constitución, que dispone que "el estado debe proteger la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura (art. 64, numeral 3)". También indican que "es mandato de la Ley 41-00: Articulo 36. Que el Estado, a través de la Secretaria de Cultura (Ministerio), establecerá estímulos especiales y proporcionará la creación, la actividad artística, cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales”.

Explican que muchas de estas salas independientes no reciben ningún tipo de subvención.y que las que sí la reciben, no logran cubrir todos sus gastos operativos con la misma.Recuerda la nota que durante años estas salas han venido realizando un trabajo de formación, divulgación y de creación del arte dramático,promoviendo una cultura teatral cotidiana y colaborando en la creación de públicos.



Destacaron como loable que aún en medio del confinamiento, a diferencia de las salas del Estado, las independientes han continuado su labor de difusión del teatro de manera virtual. Salas miembros de la REDSATI Teatro Las Máscaras - TeatroLuna - Teatro Utopía (Santiago) - Teatro Alternativo – NOVA Teatro- Sala Iván García (Puerto Plata) - La 37 por lasTablas Inc. (Santiago) - Casita deSueños (Moca)Teatro Guloya - Casa deTeatro - La Teatrera.