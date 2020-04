Selinée: La negativa la impulsó a los “en vivo”

Amelia Reyes

Santo Domingo, RD

Sin proponerse­lo de manera formal, Selinée Méndez tiene en los “en vivo” desde Instagram un nuevo rincón para su regreso a los medios de comunicación. Las visitas a sus encuentros virtuales, a las 9:00 de la noche, han alcanzado hasta 26,556 espectadores conec­tados de manera simultá­nea. Una venta a su queha­cer profesional y uno de los beneficios logrados en la cuarentena por el corona­virus.

Cada noche, ella se co­necta forma directa con el público, de manera virtual con un espacio de orien­taciones y entrevistas con profesionales de todas las áreas a través de Instagram Live y el mismo es editado para su canal de YouTube.

El proyecto

Selinée narra que nunca había producido contenido para sus plataformas digi­tales como lo ha hecho en estas semanas. La comuni­cadora resalta que al princi­pio, a pesar de que contac­tó algunas figuras cercanas a ella, que habían trabaja­do durante todos estos años juntos, se llevó decepción, pues aseguró que más de siete de esos “amigos” le de­jaron en visto, y que se le di­ficultó desde su plataforma conseguir las entrevistas al principio.

Otros la aconsejaron que dejara eso pues había al­ta audiencia en otros Ins­tagram en ese horario, co­mo el caso de Don Miguelo.

Más su persistencia ele­vó el nivel de audiencia a 26,556 espectadores en una sola entrevista y el menor de 983 views, en un mes y 15 días de “Selinée Méndez Online”.

“Personas que no cono­cía felicitándome por lo que estaba haciendo y dándome su testimonio de algunas cosas que habían logrado, me sentí tan feliz, que en­tendí con la luz de Dios que debía darle un giro a lo que quería hacer y lo que debía hacer”, manifestó. Luego agregó: “Porque lo que de­ bía hacer no era entrevistar a gente famosa, lo que tenía que hacer era tener conver­saciones con profesionales que nos pudieran dar he­rramientas para poder con­tribuir con un granito de arena, llevarles un poco de tranquilidad a las personas que me leen”.

Calidad en el contenido

Un factor de éxito siem­pre será el contenido que conecte en las redes socia­les, y es precisamente a lo que apuesta Selinée, quien dice que está más enfoca­da en entrevistar a personas que tengan “una historia que contar”, que a los mis­mo famosos.

A esto se suma que el pri­mer “live” de “Selinée Mén­dez Online” fue un curso de maquillaje en line con la maquilladora Larycksa Be­llo, considerando con esto que quiere añadir valor a las temas de su proyecto, y de esta que aportar un granito de arena a su comunidad de seguidores.

¿Retomar a los medios tradicionales? El tiempo di­ra el camino a seguir.

DE ELLA

Su meta.

A raíz de los resultados que ha obtenido el pro­yecto de conectar vía las redes sociales, Selinée di­ce que continuará forta­leciéndolo para llevar el mensaje de personas que comenzaron desde cero haciendo un negocio en su casa y ahora son exi­tosas. “Son herramientas poderosas para empode­rar a las mujeres”, dice.