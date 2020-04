Seguimos sin salir, es lo mejor, para el bien de todos

BÉLGICA SUÁREZ

Como dice el refrán que “no sabemos lo que tenemos, hasta que lo perdemos”. Figúrense, que ahora encuentro mi casa mucho más grande que antes, hasta hago caminata, desde la terraza hasta el patio y me gusta. Bueno, siempre estoy ocupada en estos tantos días de cuarentena, sigo haciendo el programa de televisión desde mi hogar, coordinó con los invitados, con los que me acompañan en la conducción, no ha sido tan desesperante este encierro, ahora más días sin salir, pero lo más importante es que todo termine, sin más muerte y seguir los consejos de Salud Pública.

Comentario

Es increíble, los salones de belleza siempre me han dado estrés, sin embargo ahora me hacen falta, era una odisea estar allí y ver la gente, siempre ando de prisa, ahora me gustaría volver, aunque mi hija Bruselas, sin ser experta, le agradezco que me está arreglando muy bien, estamos saliendo del paso, pero aún así, espero que todo pase y volver donde la peluquera, pedicurista, manicurista, en fin, ahora lo extraño, así son las cosas. Me encanta ir al súper, no he vuelto jamás desde esta pandemia, espero que todo termine, me fascinan los restaurantes, las tiendas, los mall y darme la vuelta por la capital, aunque los tapones son terribles, los prefiero y no este encierro, pero es necesario.

Reynaldo Pared Pérez

Reinaldo Pared Pérez, gran político, solidario, excelente amigo, con gran responsabilidad a favor de su país, ha contribuido con la democracia de nuestra nación, jugando un gran papel como senador de la República y como Presidente de la Cámara Alta, gran caballero, persona amable y solidaria, ha jugado su papel en los gobierno del PLD, como secretario general y miembro del comité político, apoyando a esa organización. Esperamos que pronto vuelva a la cotidianidad de la vida pública, bien y en salud.

El señor Morel

Cuando llegamos al cruce de SAJOMA, desde Santiago, nos encontramos con una moderna plaza, que es la parada obligatoria, también tiene una bomba de combustibles. Hace un tiempo entré, compré un helado, casabe y muchas otras cosas de comer, en especial típicas del lugar, cuando entré quedé impresionada, qué paisaje tan fascinante, una belleza sin igual , una verdadera obra de arte de la madre naturaleza, sin el ser humano poner sus manos, dentro, un restaurante, con unos baños preciosos y muy modernos, una gran inversión. Recuerdo de lo maravillada que quedé con esta millonaria inversión, sin desperdicio, hasta escribí de tan lindo lugar, meses después volví, recuerdo que estaban sirviendo comida buffet para los parroquianos y familiares que iban los domingos, ese día me presentaron al dueño, muy agradable y atento.