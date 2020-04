10 historias cantadas que sobresalen en tiempos de coronavirus

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

La música ha sido la mejor aliada en los momentos más importantes y difíciles en la historia del mundo. Los conflictos bélicos, catástrofes y momentos como el confinamiento que se vive hoy día, fruto de la pandemia del coronavirus Covid-19, han hecho suyas canciones que invitan a las personas a mantener la fe viva, a no perder la fortaleza y a avivar la esperanza de que habrá un mejor mañana.

Muchos países han desempolvado viejos éxitos y otros los han adoptados como suyos, convirtiéndose en los himnos del Covid-19. República Dominicana tiene una de las composiciones más hermosa de todas las épocas, y que en estos momentos es el tema que nos mueve las fibras.

La canción “Una primavera para el mundo”, de René del Risco Bermúdez, ha vuelto a los oídos de los dominicanos (otros la escuchan por primera vez) gracias a la interpretación que hace Pedro Pablo Reyes, el cabo tenor del Ejercito de la República Dominicana.

La institución divulgó un video para apoyar a sus militares, quienes deben salir a la calle a trabajar en medio de la pandemia. También la pasada gestión de la alcaldía de Santo Domingo utilizó el merengue “Dominicano Soy” para invitar a los ciudadanos a permanecer en sus casas.

En España “Resistiré” que interpreta El dúo Dinámico y “Sobreviviré” de Mónica Naranjo han sido las canciones que la gente canta desde los balcones en medio del aislamiento. En Argentina el emblemático “Color esperanza” de Diego Torres ha acompañado a los argentinos en estos días difíciles.

Pero también están las canciones que se han inspirado desde el mismo ojo del huracán. El español Alejandro Sanz escribió “El mundo fuera”, el uruguayo Jorge Drexler “Codo a codo” y el panameño Rubén Blades escribió “Para Panamá” para animar a sus paisanos.

Aqui las 10 canciones que mueven las fibras en medio de la pandemia.

1. “Una primavera para el mundo” (República Dominicana)

Autor: René del Risco Bermúdez

Intérprete: Fernando Casado. También Niní Cáffaro hace una versión de este tema.

En la década de los años 70 el laureado músico dominicano Rafael Solano soñó con una hermosa melodía, la que mostró a Fernando Casado para una canción, con la que participaría en un evento en España. Melodía a la que el poeta René del Risco le escribió unas hermosas letras, y así es que nace la canción “Una primavera para el mundo”.

Una invitación a levantarse y a integrarse a un mundo mejor, a perder el miedo y celebrar la

vida. “Ven que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará/ No, no temas al

tiempo que la luz del cielo no se apagará/ Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor/

Cada piedra será una flor, cantaremos a un nuevo sol/ No, ya no hay sendas que puedan

volver atrás, atrás/ La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá”, expresan sus primeras estrofas.

2. “Resistiré” (España)

Autor: Carlos Toro

Intérprete: Dúo Dinámico

“Resistiré” es el símbolo de lucha y resistencia en España, el cual ya cuenta incluso con su propia versión en México, con figuras como Gloria Trevi, Lila Downs, Belinda y Bronco.

También en los 90 el merenguero dominicano Toño Rosario la grabó a ritmo de merengue.

La canción nace de la mano del compositor Carlos Toro y la idea del tema surgió luego que Manuel de la Calva, uno de los integrantes del dúo, se impresionara con la frase escuchada a Camilo José Cela: "El que resiste, gana".

El tema se popularizó al formar parte de la banda sonara de la película “¡Átame!” (1989), de Pedro Almodóvar.

“Cuando pierda todas las partidas/ Cuando duerma con la soledad/ Cuando se me cierren las salidas/ Y la noche no me deje en paz/ Cuando sienta miedo del silencio/ Cuando cueste mantenerse en pie/ Cuando se rebelen los recuerdos/ Y me pongan contra la pared/

Resistiré, erguido frente a todo/ Me volveré de hierro para endurecer la piel/ Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte/ Soy como el junco que se dobla/ Pero siempre sigue en pie”, se canta ahora para enfrentar al coronavirus.



3. “Color Esperanza” (Argentina)

Autores: Coti Sorokin, Cacho López y Diego Torres

Intérprete: Diego Torres

“Color esperanza”, es una canción escrita por el 2001 para “Un mundo

diferente”, el quinto álbum de estudio grabado por el cantautor argentino.

“La gente la hizo una canción bandera en situaciones muy difíciles que empezaron en

Argentina y después se trasladaron a los conflictos de Colombia, de España, de Venezuela,

de México”, dijo Diego Torres para CNN.

El argentino interpretó la canción en un encuentro de jóvenes por la paz, en España, frente

al papa Juan Pablo II.

“Es un tema que habla de alguien que está perdido, empantanado y que necesita cambiar el

aire y provocar un cambio. Creo que es algo que nos pasa mucho a todos, y de ahí que la

gente se abrazara tanto a ella”, añadió el artista argentino en otra entrevista para La

Vanguardia de España.

“Sé que hay en tus ojos con solo mirar/ Que estás cansado de andar y de andar/ Y caminar

girando siempre en un lugar/ Sé que las ventanas se pueden abrir/ Cambiar el aire

depende de ti/ Te ayudara vale la pena una vez más/ Saber que se puede querer que se

pueda/ Quitarse los miedos/ sacarlos afuera/ Pintarse la cara color esperanza”, se cuenta

en la canción.

4. “I will survive” (Estados Unidos)

Autor: Dino Ferakis y Freddie Perren

Intérprete: Gloria Gaynor

“I will survive” pertenece al álbum “Love Track” (1978), de Gloria Gaynor del género disco, y que evoca a la supervivencia en medio de la adversidad. A más de 40 años de su lanzamiento ha sido versionada por varios artistas como Azúcar Moreno y Celia Cruz.

“A medida que pasó el tiempo, me ocurrieron diferentes cosas y se convirtió en un mantra. A través de la muerte de mi madre, a través de la muerte de todos mis hermanos, a través de mi divorcio, vamos, cuando me divorcié, hice una versión maratónica... Así que la canción realmente ha significado mucho para mí al igual que para otras personas. Lo entiendo perfectamente porque he vivido lo que la canción puede hacer por ti”, contó para la agencia AP, la artista estadounidense para la celebración de los 40 años de la canción.

“Yo viviré, sí viviré/Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar/ Falta mucho por vivir/ tengo mucho que entregar/ Sin tu querer puedo vivir”, dice el estribillodel tema.



5. “Survivor" (Estados Unidos)

Autores: Beyoncé Knowles , Anthony Dent, y Mathew Knowles

Intérprete: Destiny´s Chid (Beyoncé)

“Survivor” es una canción de grupo R&B contemporáneo estadounidense Destiny´s Child. Fue escrita y compuesta por miembros de la banda Beyocé Knowles, Anthony Dent, y Mathew Knowles para el tercer álbum de estudio “Suvivor”.

El tema coescrito por Beyoncé durante el aparatoso cambio de formación de la “girl band”, lo concibió como una forma de dejar atrás la negatividad.

La inspiración de este título fue debido a que un locutor de la radio hizo un chiste sobre el grupo comparándolas con el reality show “Supervivientes”, bromeando sobre quien sería la siguiente en ser nominada y salir. Beyoncé usó el comentario a favor de su grupo y compuso “Survivor”.

“After of all of the darkness and sadness/ Soon comes happiness/ If I surround myself with positive things/ I'll gain prosperity”, canta Beyoncé en la canción.



6. “Sobreviviré” (España)

Autor: Luigi Albertelli

Intérprete: Mónica Naranjo

“Sobreviviré” (2000), una oda a la vida de las prostitutas, interpretada por la catalana Mónica Naranjo, es una de las versiones de la diva italiana Mina, que Mónica eligió para su tercer álbum “Minage”. La canción se publicó originalmente en 1972 bajo el título “Fuime Azzurro”.

“Sobreviviré. Buscaré un hogar/ Entre los escombros de mi soledad/ Paraíso extraño/ Donde no estás tú/ Y aunque duela quiero libertad/ Aunque me haga daño”, se canta en el tema.



7. “Codo a codo” (Uruguay)

Autor: Jorge Drexler

Intérprete: Jorge Drexler

El cantante uruguayo Jorge Drexler fue uno de los primeros en encontrar inspiración en el virus al crear la canción “Codo a codo”, la canción intenta llevar un mensaje esperanzador en medio de la pandemia del coronavirus. Drexler escribió la canción en Costa Rica, pero lo que nunca imaginó que, al regresar a España, país donde reside, contrajo la enfermedad, junto a su esposa. La pareja ya superó el Covid-19

“Ya volverán los abrazos/ Los besos, dados con calma/ Si te encuentras un amigo/

Salúdalo con el alma”, inicia la canción.



8- “Volveremos a brindar” (España)

Autor: Lucía Gil

Intérprete: Lucía Gil

Es una de las canciones que más se han 'viralizado' en la actual crisis sanitaria, sobre todo en España. "Volveremos a Brindar" une en un sentimiento a las familias que están confinadas en sus hogares para vencer al coronavirus.

La interpretación de Lucía Gil, que en principio fue confundida con el grupo La Oreja de Van Goh, sobresale por su tesitura y acoplada vocalización acorde con lo que transmiten las letras.

El 18 de marzo comenzó a difundirse un videoclip de la canción con imágenes del día a día de los servicios sanitarios, de situaciones de tristeza pero también de esperanza como personas en los balcones, para brindar una canción que toca los corazones de quien la escucha.

9- “El mundo fuera” (España)

Autor: Alejandro Sanz

Intérprete: Alejandro Sanz

El pasado 21 de marzo, Alejandro Sanz lanzó el tema “El mundo fuera” una canción que refleja sus ansias por salir al mundo exterior y realizar las cosas que antes parecían normales como saludar o besar al otro.

“Tú y y yo en mi habitación/ Y el mundo fuera/ Puede que parezca una noche más/ Pero yo sé que así esparzo amor/ Y mañana cuando salga el sol/ Nos querremos aún más/ Y al fin te podré abrazar/ Como lo hacíamos antes”, escribió Sanz.

10 “Para Panamá” (Panamá)

Autor: Rubén Blades

Intérprete: Rubén Blades

El cantante Rubén Blades lanzó la canción titulada “Para Panamá” con el fin de concienciar a la sociedad de seguir las recomendaciones sanitarias y mantenerse en sus casas y así frenar la propagación del Covid-19.

La canción comienza con un coro cantado por varios panameños desde sus hogares recitando “Panamá” e introducido por un acordeón tocado por el cantante panameño Ceferino Nieto. “Esta es nuestra casa necesita ayuda, ella está esperando que su pueblo acuda”, recuerda Blades en su nueva composición.