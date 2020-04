Cartas repetidas, directores tienen sus consentidos

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Puede que sea una buena re­lación de tra­bajo la que ha­ce que estos directores y actores vuelvan por más, quizás es romance, o es porque cuando los dos colaboran, la taquilla explo­ta. Aquí hay una lista de co­laboradores frecuentes.

Martin Scorsese, Leonardo Dicaprio y Robert De Niro

El director Martin Scorse­se y Robert De Niro han he­cho ocho películas juntos desde que fueron presenta­dos por el escritor / direc­tor Brian De Palma en los años 70. Durante sus tres colaboraciones en esa dé­cada, el dúo estaba intere­sado en experimentar con la improvisación y profun­dizar en el lado oscuro de la psique masculina . Se ha dicho que esas característi­cas alimentaron su pasión por el oficio y los mantu­vieron juntos.

Scorsese ha estado cons­truyendo una relación de trabajo similar con Leonar­do DiCaprio; De Niro fue quien presentó a los dos. “Deberías trabajar con él algún día”, dijo De Niro a Scorsese. Y lo hicieron. Co­menzando con Gangs of New York en el 2002, la nueva pareja ha trabajado en seis películas. Próxima­mente Scorsese juntará am­bos talentos.

Woody Allen y Mia Farrow

Cuando Woody Allen y Mia Farrow se conocieron en 1979, Allen estaba en la cúspide de su carrera: aca­baba de recibir nominacio­nes al Oscar al mejor di­rector, mejor actor y mejor guion original por Annie Hall, la primera persona en lograr esa hazaña desde Or­son Welles en 1941 por Ciu­dadano Kane.

Farrow estaba trabajan­do en Broadway cuando aceptó asistir a una cena con el actor Michael Caine. Allen estuvo allí, y 12 años después, habían colaborado en 13 películas.

Por supuesto, ya no ha­cen películas juntos, ni si­quiera hablan entre ellos, después de que Allen se ca­só con la hija adoptiva de Farrow en 1997.

Farrow no fue la única mujer con la que Allen tra­bajó con frecuencia: el di­rector y Diane Keaton, con quien también tuvieron una relación romántica a lo lar­go de los años 70, hicieron siete películas juntos duran­te esa década. Después de Manhattan en el ‘79, no vol­vieron a colaborar hasta los Radio Days de 1987. Hasta la fecha, Keaton ha apare­cido en nueve películas de Woody Allen.

Los Hermanos Coen y Frances McDormand

Los hermanos Coen tienen una larga lista de actores y actrices con los que trabajan con frecuencia: Geor­ge Clooney, Steve Buscemi, John Goodman, John Tur­turro, Jon Polito y Frances McDormand, que ha rea­lizado seis películas con el dúo director (sin incluir el trabajo de voz sin acreditar) en Barton Fink.

McDormand, quien está casada con Joel Coen, cono­ció a los hermanos a través de la actriz Holly Hunter. Ella y Hunter habían vivido juntos en los dormitorios de Yale y compartieron un de­partamento en Nueva York luego de graduarse. Des­pués de que McDormand conoció a los hermanos, la eligieron en su ópera pri­ma, el thriller de bajo presu­puesto, Sangre Fácil.

Quentin Tarantino y Samuel L. Jackson

La relación laboral de Tarantino con Samuel L. Jackson abarca 20 años y seis películas. Pero si las primeras impresiones significaran algo en Hollywood, los dos nunca habrían trabajado juntos .

Jackson conoció a Taran­tino cuando audicionó para la primera película impor­tante del director, Reservoir Dogs, pero Jackson no con­siguió el papel. Después de que la película se estrenó en Sundance, Jackson le di­jo a Tarantino cuánto la dis­frutó. Tarantino respondió con: “No te preocupes, es­toy escribiendo algo para ti”. Ese algo resultó ser Pulp Fiction, la película por la que Jackson es quizás mejor conocido.

Tim Burton y Johnny Depp

Burton y su colaborador más prolífico, Johnny Depp, han hecho juntos ocho pe­lículas extravagantes y os­curas. Aunque su trabajo a menudo ha sido oro de ta­quilla, aparentemente el dúo recibe muchas críticas por confiar constantemente el uno en el otro.

Scott Rudin, colaborador y productor desde hace mu­cho tiempo, tiene la teoría de que en todas las pelícu­las de Burton, Depp inter­preta al personaje de Tim Burton. Burton no está de acuerdo, pero Depp sí. Ed­ward Scissorhands hablaba de la incapacidad de Burton para comunicarse cuando era adolescente, dijo Depp.

Su relación de trabajo en tándem surgió de su pri­mera reunión en una cafe­tería en 1989. “Hubo una conexión ... de haberse sen­tido fuera creciendo, extra­ño y un poco extraño”, dice Depp.

Helena Bonham-Carter, socia de mucho tiempo de Burton, es otra colaborado­ra frecuente. La pareja ha hecho siete películas juntos. Y estuvieron casados.

Alfred Hitchcock y James Steward

Se sabe que Hitchcock tuvo muchas relaciones turbu­lentas con las actrices, pero cuando se trataba de acto­res, tenía dos favoritos: Ja­mes Stewart y Cary Grant, quienes protagonizaron cuatro de sus películas.

Se decía que Stewart, con quien Hitchcock trabajó en Rope, Rear Window, The Man Who Knew Too Much y Vertigo , era el actor con el que Hitchcock podía identi­ficarse más. Hitchcock, sin embargo, llamó a Grant “ el único actor que he amado en toda mi vida”.

No obstante sus dos prin­cipales favoritos, quien apa­reció en la mayoría de las cintas de Hitchcock (seis) fue Leo G. Carroll.