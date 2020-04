Thalía y otros casos mexicanos

Santo Domingo, RD

Tha­lía es otra de las famosas a quien le ha caído una avalancha de críticas. La actriz y cantante mexi­cana subió un post a su cuenta de Twitter donde criticaba duramente la li­gereza con la que Andres Manuel López Obrador, presidente de México ha tomado el tema del coro­navirus, al decir que los mexicanos pueden conti­nuar con su vida normal.

“No está bien congre­garnos, no está bien salir agrupados, ¡no está bien salir! los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que no debemos salir”, posteo la cantante.

De inmediato, su Tweet se llenó de comen­tarios negativos, alguno de ellos alegando que pa­ra ella no era nada el no trabajar durante un mes, pero para otros que vivían del día a día iba a ser una verdadera tragedia y que ella no sufre necesidades como la mayoría del pue­blo mexicano.

Luis Miguel, el Sol de México, fue otro que re­cibió críticas por parte de sus seguidores por no ha­cer nada colaborativo o dar su punto de vista en medio de la pandemia mundial.

Muchos tildaron a Luis­mi de poco empático y empezaron a cuestionar­le por no hacer ningún in­tento de acercarse a sus fans.

Lo más cercano que es­tuvo el astro mexicano de sus seguidores fue cuan­do colgó una animación donde se lee “Distancia­miento Social” y “Quéda­te en casa”.

El actor y productor mexicano Gael García Bernal fue otro que sufrió cuestionamientos por sus halagos al subsecretario de Salud de México, Hu­go López-Gatell, a quien muchos mexicanos le re­claman por lo que entien­den han sido fallas del go­bierno para enfrentar la pandemia.

Otro que intentó ser gracioso, pero cayó en desgracia, fue el come­diante y actor Eugenio Derbez, quien subió a su cuenta de Instagram una parodia de él pidiendo ayuda por el Covid19 pa­ra él y su familia. La bro­ma fue mal vista.