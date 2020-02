Montaje: “Flores arrancadas a la niebla”

Santo Domingo, RD

La obra “Flores arrancadas a la niebla”, del argentino Arístides Vargas, llegará al país de la mano de la directora y actriz dominicana Arlyne Read Rodríguez, los días 22 y 23 de febrero en el espacio alternativo Quinta Dominica, Ciudad Colonial.

“Es una obra desgarradora, muy poética, que nos sensibiliza ante una situación que millones de personas viven a diario”, expresó Read Rodríguez, egresada de la Academia de Formación de Amaury Sánchez (AFA) y del Conservatorio de Arte Dramático de Nueva York.

“Flores arrancadas a la niebla” narra la historia de dos mujeres que a punto de partir a tierras extranjeras, por razones socioeconómicas y políticas, se encuentran en un tren. Sus vidas tan distintas y a la vez parecidas, por la condición humana, se irán develando en esta obra a través de diálogos profundos, poéticos y hasta absurdos. Algo las unes: el miedo de dejar la tierra que las vio nacer.

“Emigrar es muy difícil hasta por voluntad propia y lo es aún más cuando tienes que salir corriendo por la guerra, por el hambre, por la falta de oportu- nidad. Es una crítica social que nos llama a la empatía”, expresó la directora, quien coprotagoniza la pieza junto a Laura Gisselle, actriz quien además de su trabajo en el teatro, ha participado en películas como “ Verdad o reto”, de Suzette Reyes, y “Una fiesta inolvidable”, de Tito Rodríguez. La producción del montaje es de María Isabel Ferreras y Guillermo Casado Ducoudray.

De la directora Arlyne Read Rodríguez ha actuado en Festivales de AFA interpretando papeles como Dinamita (“Hairspray”) y Estragón (“Esperando a Godot”). En Nueva York actuó en “Titus Andronicus” (The New School for Drama), “Look for Me” (Theater Row), “Sketch of NYC” (Producer’s Club), entre otras.

Como directora ha puesto en escena a “Mariana entre las nubes” (Casa de Teatro), obra de su autoría; “Bodas de Sangre” (Aaron Davis Hall).

